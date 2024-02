Problémy s divočáky v Plzni neustávají, z městských periférií pronikají stáda divokých prasat stále častěji do obydlených částí, kde ničí oplocení a porosty a působí lidem nemalé škody. Trpělivost dochází i městu, jehož vedení se rozhodlo, že kromě jiných opatření finančně podpoří odstřel divokých prasat na území plzeňských honiteb. Radní schválili takzvané zástřelné za prase.

„Stanovili jsme jej v částce 3 000 korun za kus a pravidla nastavili tak, abychom myslivce motivovali k intenzivnějšímu odlovu přemnožené černé zvěře. Dotaci poskytneme v případě, že příslušné myslivecké sdružení odloví v probíhající lovecké sezoně alespoň o 15 procent divočáků více, než v sezoně minulé. Odměnu tedy myslivci dostanou pouze za počty kusů, o které svou loveckou bilanci z předchozí sezony navýší,“ vysvětluje náměstek primátora Aleš Tolar.

Počet ulovených zvířat je stanovený z evidence myslivosti, kterou je povinen vést jednak uživatel honitby a jednak orgán ochrany myslivosti, a to na centrálních statistických výkazech Ministerstva zemědělství.

Obavy z divočáků v Plzni. Město zřizuje vlastní střeleckou skupinu

Dalším opatřením je zvýšení odlovu divočáků na nehonebních pozemcích, tedy na plochách uvnitř města. Město si zde najalo vlastní lovce, kteří prasata uvnitř města loví.

„Zatím mají bilanci 17 odstřelených kusů, loni to bylo ani ne deset kusů. A v městských honitbách se loni odstřelilo celkem 264 kusů,“ vypočítává Tolar.

Divoká prasata v Plzni páchají nemalé škody. Nejčastěji se objevují v Bolevci, Borském parku, na Bílé Hoře, Doubravce, Roudné, Valše, Sylvánu, v okolí Chlumu, Mikulky nebo Fakultní nemocnice Lochotín. Zvěř využívá to, co jí lidé ve městě nabízejí. Skládky kolem zahrádkářských kolonií, rodinných domů a obytné zástavby, vyházené ovoce a zbytky potravin. To vše divočáky láká a v neudržovaných porostech a zarostlých zahradách mají ještě příležitost se ukrýt.

Pozemky rozryté divočáky na Borských polích v Plzni nedaleko MakraZdroj: Deník/Pavel Bouda

V Plzni se objevily i první případy napadení psů divokým prasetem. Naposledy v závěru loňského roku na Mikulce. „Naše osmiletá fenka bígla Bandi si tehdy odnesla ze setkání s divočákem těžké pohmožděny levé strany těla, modřiny na břiše a vykloubenou levou přední packu. Veterinář ji musel uspat a v narkóze jí vrátil nohu zpátky,“ řekla Deníku Plzeňačka Dagmar Hilgartová.

Divočáci stále řádí. V Plzni zničili zahradu i fotbalové hřiště

V honbě za snadnou potravou jsou divoká prasata stále častěji k vidění mezi obytnými domy a chatami a na jejich zahradách.

„Když divoké prase vidí člověka, tak většinou uteče nebo se schová. Pokud se ale cítí v ohrožení, je vyrušené nebo nemá kam utéct, je agresivnější. Zvlášť když ho vyruší pes, který začne štěkat nebo když je prase poraněné či postřelené. Není to tak dávno, co v Přešticích už po skončení honu napadlo postřelené prase myslivce a zranilo jej na noze,“ připomíná předseda Oblastního mysliveckého spolku Plzeň Petr Brandl.

Pro rok 2024 je v rámci dotačního programu připravena částka v celkové výši 300 tisíc korun. Město ale připouští v případě vyčerpání alokované částky její navýšení.