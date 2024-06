Byl to tehdy zoufalý pohled. Když se zelená hrací plocha fotbalového hřiště TJ Plzeň - Košutka proměnila v rozryté oraniště po noční návštěvě divočáků, vyhrkly některým členům fotbalového klubu do očí i slzy.

Divočáci jim rozryli hřiště. Udělali si nové a lepší

„Škoda jde do milionů. Správce divočáky sice zkouší vyplašit, nic na ně ale neplatí. Střílet tu myslivci nesmí. Stádo stihne za půl hodiny rozrýt i čtvrtinu hřiště a plot není překážkou. Mají v rypáku velkou sílu, jednoduše jej srolují a zničí,“ posteskl si tehdy předseda oddílu Petr Nováček. To bylo na podzim roku 2022.

V tento čtvrtek však měl Petr Nováček už důvod k úsměvu. Po rok a půl dlouhé rekonstrukci a stavebních úpravách se košutecké fotbalové hřiště opět slavnostně otevřelo.

„Stálo to i s rekonstrukcí hrací plochy šest milionů korun. Základem bylo udělat taková opatření, aby se nám sem prasata už znovu nedostala a proto velká část peněz padla na kompletní oplocení celého fotbalového hřiště. Máme to udělané odbornou firmou speciálně proti prasatům, takže v tomto případě to máme pod zárukou,“ usmívá se předseda klubu.

Kromě bezpečnějšího oplocení získali fotbalisté i lepší travnatou plochu včetně kompletní meliorace, umělého zavlažování a nových branek.

„Jedná se o jedno z největších sportovišť na území Plzně a na hřišti před jeho zničením divočáky sportovaly stovky dětí. Proto jsem rád, že jsme mohli podpořit Tělovýchovnou jednotu Plzeň - Košutka, když se dostala do nouzové situace,“ řekl při otevření nového hřiště Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.

Na šestimilionových nákladech se město Plzeň podílelo polovinou částky, o zbytek se po milionu podělily samotný fotbalový oddíl, první městský obvod a Plzeňský kraj.

Fotbalový oddíl Plzeň Košutka byl založený v roce 1921 a je tak jedním z nejstarších fotbalových oddílů na území města Plzně s původním názvem SK Lochotín. Počet aktivních členů se dlouhodobě pohybuje kolem 500, kdy téměř dvě třetiny z nich jsou děti a mládež. Ze čtrnácti družstev jich pět dlouhodobě hraje v krajských soutěžích.