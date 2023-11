Divoká prasata se totiž přizpůsobují změnám prostředí a začínají využívat to, co jim lidé ve městě nabízejí. Skládky kolem zahrádkářských kolonií, rodinných domků a obytné zástavby. Často to je vyházené ovoce, ořechy nebo posekaná tráva. V neudržovaných zarostlých zahradách a keřových porostech pak mají příležitost se i ukrýt.

Zdroj: Deník/Monika Krausová

Magistrát se proto rozhodl situaci razantně řešit. Prvním krokem má být důrazná výzva soukromým vlastníkům nevyužívané zemědělské půdy, aby své pozemky začali obhospodařovat. Pokud nedojde k nápravě, hrozí vlastníkům finanční sankce. „Uvědomujeme si ale, že to nebude snadná cesta. Ne vždy jsou vlastníci snadno dohledatelní, někteří jsou třeba i na druhém konci světa,“ připouští náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Dalším krokem je apel na drobné zahrádkáře, aby nedělali černé skládky biologického odpadu a zabezpečili si řádně svoje zahrádky. „Občas se na nás někteří obrátí, abychom jim uhradili škody, které jim divočáci způsobili. Ale divoké prase není chráněný tvor, takže stát ani města nejsou povinny tyto škody hradit,“ dodává Tolar.

Posledním krokem je zřízení vlastní střelecké skupiny lovců, kteří budou na nehonebních pozemcích cíleně odlovovat divoká prasata. „Nebudou to zaměstnanci města, chceme oslovit myslivce. Ta jednotka nebude velká, maximálně čtyřčlenná a lovit by měli společně jako skupina. Myslíme, že tak kolem 30 kusů prasat za sezonu jsme schopni tímto způsobem odlovit,“ dodává Tolar.

Odbor životního prostředí dostane na boj s divočáky a jejich likvidaci jeden a půl milionu korun, ze kterých by se z části měla hradit zmíněná střelecká skupina a druhá část bude sloužit jako motivace pro myslivecká sdružení k většímu odlovu v honitbách. Předloni se v sedmi honitbách v okolí města ulovilo kolem 300 kusů divokých prasat, loni pak 250 kusů. Město chce tím motivovat myslivce ke zvýšení odstřelu a řešit tak včas jejich přemnožení.

Pro myslivecká sdružení budou platit stanovené kvóty a finanční odměny tak nebudou dostávat jednotlivci za každé zastřelené prase, ale celé sdružení za splnění stanoveného cíle.