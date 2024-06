Vydatné deště v minulém týdnu potrápily také volně žijící druhy zvířat. Několik výjezdů si kvůli tomu připsali i pracovníci Záchranné stanice živočichů DESOP Plzeň. Zachraňovali promáčené dravce i labutí mládě, které velká voda odplavila od jeho rodinky, zalarmoval je také nález bobra, který ale jen usnul na břehu Radbuzy.

Vydatné deště v minulém týdnu potrápily také volně žijící druhy zvířat. Několik výjezdů si kvůli tomu připsali i pracovníci Záchranné stanice živočichů DESOP Plzeň. Zachraňovali promáčené dravce i labutí mládě, které velká voda odplavila od jeho rodinky.

V sobotu vpodvečer hlásili dva cyklisté nález promočeného dravce se solárním panelem na zádech u nové cyklostezky do Chrástu. „Dravec ležel na cestě, vůbec se nehýbal a předstíral, že je mrtvý! To luňáci dělají a umějí velice dobře, leží přimáčklí k zemi, lehce roztažená křídla, otevřený zobák a ani se nepohnou. Jakmile je však chcete chytit, vystartují a snaží se vám ulétnout. To se ovšem v případě této samice nepovedlo, jelikož byla tak promoklá, že ji těžká křídla prostě neunesla,“ vrátil se šéf stanice Karel Makoň k tomuto zásahu. Samici se mu tak povedlo po pár metrech odchytit a odvezl ji na záchrannou stanici.

Podle ornitologických kroužků a vysílačky se pak povedlo zjistit, že ji kroužkovali ornitologové z Hrachova na Příbramsku a že kolem místa nálezu zřejmě hnízdí. „To se druhý den potvrdilo nálezem a kontrolou hnízda na nedaleké borovici, kde se hýbala minimálně dvě mláďata. V blízkosti lovil i starostlivý samec, a tak jsme usoudili, že samici na hnízdě zastihl při chránění mláďat vlastním tělem tak silný a vydatný déšť, že totálně promokla, z hnízda spadla a na cestu se z lesa vyplácala usušit,“ pokračoval Makoň.

Luňáci dostali potkany

Samici tedy hned v neděli, zhruba po necelých patnácti hodinách od nálezu, na stanici dosušili fénem a odvezli k hnízdu, kde ji úspěšně vypustili. Na přilepšenou ještě páru luňáků přihodili na hnojiště, kde samec slídil po potravě, tři rozmrazené laboratorní potkany.

Do péče záchranné stanice se o víkendu dostali také tři samci poštolky obecné. Dva přivezli plzeňští strážníci, jednoho náhodná nálezkyně z Křimic. „Všichni tři samci byli prokazatelně hnízdící ptáci, kteří usilovně shání krmení pro svá mláďata a samičky. Doplatili pravděpodobně na lov hrabošů ve vysoké mokré trávě a skončili jako zmoklé slepice v naší voliéře. Dva jsme po oschnutí okroužkovali a vypustili, sameček z Křimic však vypadá, že má poraněné pravé křídlo a ten u nás zatím ještě zůstává,“ uvedl Makoň k těmto případům.

Další labutí mláďata mají nově v péči Gabriela Černá a Jiří Kříž. Tentokrát se jedná o Plaváčka, čerstvě vylíhlé a ztracené labutí mládě, které pravděpodobně od rodičů a sourozenců odnesla velká voda. „Je neděle podvečer krátce před 19. hodinou a volá majitel domu od řeky Mže v Bdeněvsi s tím, že se synem našli na dvoře své usedlosti hodně malé mládě labutě. Nechávám si obratem poslat jeho fotografii na mobilní telefon a opravdu se jedná o čerstvě vylíhlou labuť. Jedu na místo, zjišťuji podrobnosti o nálezu a následně obratem odvážím mládě k Jiřímu Křížovi a Gábině Černé. A už v sobotu jsem jim jedno ze Seneckého rybníka po útoku nějaké šelmy,“ popsal Makoň příběh malých labutí.

Bobr si ustlal na břehu Radbuzy

O něco úsměvnější je jeho zásah na náplavce u řeky Radbuzy v centru Plzně z minulého čtvrtka, kde ještě tehdy nebylo tolik vody jako o víkendu. „Kolem poledne volaly dvě mladé ženy, že na trávníku náplavky pozorují živého bobra. Nejdříve jsem je odbyl s tím, že se podívat na nutrii určitě nepojedu, ale když mi poslaly fotografie a video svého nálezu, jel jsme téměř okamžitě. Jaké bylo moje překvapení, když jsem dorazil na místo. Přimáčknutý u kamenné stěny, schovaný v trávě a za hlasitého hučení nedalekého jezu docela tvrdě spal,“ líčil Makoň.

V tu chvíli si pomyslel, že je bobr raněný, nebo dokonce mrtvý. „Když jsem se však k němu přiblížil, otevřel oko, šíleně se lekl, vyskočil, otočil se na místě a dvěma skoky a s mohutným plácnutím ocasu o vodní hladinu zmizel pod kalnou vodou. Popravdě jeho neuvěřitelně rychlé reakce jsme se lekl i já, a tak jsem tam stál jako trouba a čekal, kde se bobr vynoří. A vynořil, nic mu nebylo a pravděpodobně mu jen zvýšená vodní hladina zaplavila na náplavce noru, a tak prostě přes den odpočíval a spal schovaný právě na náplavce, kde se pod kulisou padající vody z jezu možná cítil i bezpečně. Minimálně do doby, než jsem přišel já,“ dodal Makoň.