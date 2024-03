Plzeňský labuťák Trenér opět dostál svojí pověsti a napadl rychlostního kanoistu. Ornitologové ho i proto z centra města přestěhovali do klidnějšího prostředí, kde je i vyšší šance na odchov mláďat.

Po incidentu s kanoistou na Radbuze v Plzni musel být labuťák Trenér i s partnerkou odchycen a byli převezeni na klidnější lokalitu. | Foto: se svolením DESOP Plzeň

Plzeňskému labutímu samci, přezdívanému Trenér, už média věnovala tolik prostoru, že by mu ho mohl leckterý regionální politik závidět. Teď o sobě dala tato ptačí celebrita zase vědět. Labuťák na Radbuze v Plzni při obraně teritoria napadl kanoistu, a tak zvířecím záchranářům nezbylo, než ho i s družkou přestěhovat na klidnější místo, kde by snad konečně mohli vyvést rodinu.

„V Plzni na řece Radbuze má své hnízdní teritorium stabilní labutí pár již několik let. Ovšem stále dokola zde dochází ke střetu lidských potřeb s přirozeností volně žijících živočichů,“ popsala Gabriela Černá z DESOP a záchranné stanice živočichů v Plzni.

Doplnila, že pár labutí svůj domov brání tak, že se o něj pere doslova jako o život. Letos už došlo k prvnímu incidentu, kdy samec při obraně teritoria před vetřelcem vykoupal rychlostního kanoistu a pak mu ještě rozšlapal loď. „Kanoista si může gratulovat, že labuťákovi pro útok přišla loď důležitější než on,“ uvedla Černá s tím, že konflikt mezi zvířetem a člověkem rozhodl o tom, že Trenér i jeho partnerka musí na jiné místo, a to co nejrychleji. „Byli potřeba nejzkušenější chytači, jelikož tento pár již zažil tolik přesunů, že je velmi ostražitý. Tady není prostor na chyby. Odchyt musí být tudíž proveden přesně, rychle a bezchybně, což se kolegům Hance a Radkovi podařilo skvěle, na dokonale cílený doskok,“ vylíčila Černá.

Pár byl přemístěn na klidnější lokalitu. Záchranáři doufají, že tam budou mít labutě nejen klid od lidí, kteří je v centru města stále rušili, nevhodně krmili a znesnadňovali jim klidné hnízdění, ale pokud se jim bude na vybraném místě dařit, možná by se tento pár konečně mohl dočkat i dochovaných mláďat. „Většinou totiž v předchozích letech o ně přicházel právě kvůli nepříznivým podmínkám a lidským zásahům v centru města. Zatím se ale nenašla lokalita, která by překonala mocnou touhu po jejich původním hnízdišti, a tak se vždy každý rok pár vrátil zpět na řeku do centra,“ konstatovala Černá.

Ochránci přírody se na místo s odstupem dvou dnů vrátili a mají dobré zprávy. Trenér, vyzdobený červeným límcem, což je ve světě zcela běžné značení těchto majestátních ptáků, se tam, zdá se, i s partnerkou zabydlel. „Pobyli jsme s nimi natolik dlouho, abychom usoudili, že vše vypadá nadějně. V klidu se oba věnovali péči o peří a na hladině se pohybovali sebevědomě. Nakonec nám Trenér ukázal, že se chystá být i zde opět král, a v krásném postoji předvedl, že hodlá svoji královnu ochraňovat i tady,“ uzavřela Černá.