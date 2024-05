Exotické ovoce, pražení červi a cvrčci, ale i klasické hamburgery, vdolečky nebo plněné tortilly. Tradiční Depo Street Food festival přilákal ve středu 8. května do prostor DEPO2015 tisíce lidí.

Depo Street Food festival přilákal do prostor DEPO2015 tisíce milovníků dobrého jídla a pití. Na většinu dobrot se stály fronty. | Video: Deník/Pavel Bouda

Milovníci dobrého jídla stáli fronty na exotické zajímavosti i na klasické pouliční občerstvení. Na své si přišli i ti, co dávají přednost dobrému vínu nebo pivu, servírovala se ale i káva, domácí limonády a jiné nápoje. Například u stánku s proseccem se obsluha měla co otáčet.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Jsme tu poprvé a zatím je to skvělé. Lidi jsou perfektní, je hezké počasí, atmosféra je fajn, takže jsme spokojení. Nejvíc frčí ty nejsušší druhy prosecca, které nemají žádný zbytkový cukr, to mají lidé nejradši. Nejčastějšími zákazníky jsou u nás mladé dámy, na ty my se tady specializujeme,“ směje se Jiří Hlinka z plzeňské Prosekárny. A přidává jednu radu: „Pokud si chce někdo prosecco opravdu vychutnat, měl by jej pít vychlazené na 8 – 9 stupňů Celsia.“

Mezi návštěvníky převažují ti, kteří na tyto festivaly dobrého jídla chodí pravidelně. Patří k nim i Plzeňák Martin, který přišel s manželkou a malým synem. „My jsme tu už poněkolikáté a dnešní počasí vybízí dát si něco dobrého. Teď zrovna stojíme frontu na čínské knedlíčky a máme v plánu si je dát s trhaným kachním masem. Asi ještě ochutnáme hmyz, to ale láká spíš mě, manželku moc ne,“ usmívá se Martin.

Právě hmyzí pochoutky jsou vyhledávanou novinkou tohoto festivalu. I na ně se zde stojí fronta. „Uznávám, že vzhled klame, vypadá to divoce, ale chuť velice mile překvapí. Nabízíme hmyzí pochoutky od cvrčků a červíků po hmyzí proteinové tyčinky a chipsy. Lidé chtějí zkoušet nové věci a láká je to. Důležité je nad tím nepřemýšlet, protože leckdo má pořád předsudky. Kromě toho, že je to zdravé, tak je to i jídlo budoucnosti, protože má vysoký obsah proteinu,“ vysvětluje Jakub Filip z brněnské firmy Crunchy.

Klasika českých hospod. Smažák s hranolky a tatarkou je stále jistotou

Hitem mezi návštěvníky jsou čerstvé kokosové ořechy, které přímo před zákazníkem šikovná obsluha sesekne mačetou, vloží do něj brčko a někomu přidá i rum. „Právě tuhle kokosovou specialitu jsme zkusili. Ale určitě vyzkoušíme i další stánky, je tu docela pestrý výběr. Na ceny u takových jídel nekoukáme, spíše jestli se nám to líbí na pohled,“ říká Jaromír Čech, který na food festival dorazil s celou rodinou z Kornatic.

Depo Street Food Market se konal poprvé před osmi lety a hned si získal mezi milovníky jídla velkou oblibu. V prostoru bývalých dopravních podniků se koná několikrát do roka.

„Dnes tu máme 35 stánků, z toho 20 gastro stánků světových kuchyní. Je tu rodilá Thajka s chilli kuchyní, Indové se svými typickými plackami nebo Afričané. Návštěvnost odhaduji dnes kolem čtyř tisíc lidí a o festival je stále větší zájem. Když je krásně, tak jsou tu i dvacetimetrové fronty,“ říká Laďka Matoušková, produkční Depo Street Food Market.

Příští takový festival se koná opět v DEPO2015 v sobotu 28. září 2024.