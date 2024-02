Zlatě nasvícená plzeňská radnice i Nová scéna Divadla J. K. Tyla připomněly ve čtvrtečních večerních hodinách celosvětový Den dětské onkologie a vzdaly tak hold dětským pacientům s tímto onemocněním a jejich rodinám.

Na podporu Dne dětské onkologie byla zlatě nasvícena i Nová scéna Divadla J. K. Tyla. | Video: Deník/Pavel Bouda

Pro pacienty Hematoonkologického oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň byl však připraven celodenní program, během něhož je navštívila kapela O5 a Radeček, moderátor Zbyněk Janíček, klauni i Tlapková patrola. „Víme, že děti Tlapkovou patrolu milují, tak jsme s našimi maskoty přijeli tuhle krásnou akci podpořit, aby děti měly zábavu a rozptýlení,“ řekla Petra Štefánková z rodinného centra Kulíček z Vejprnic.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

V katedrále sv. Bartoloměje se pak ještě před zlatým nasvícením obou budov konala bohoslužba. Během ní už před radnicí probíhala příprava a odstraňování posledních nedostatků chystaného videomappingu. „Nejtěžší bylo projekci odzkoušet, ale to za světla nejde, tak jsme na to měli minimum času před stanoveným začátkem. Ale povedlo se to nakonec včas,“ řekl Deníku Roman Pekař ze společnosti DEPO2015, která měla videomapping na náměstí Republiky na starosti.

Den dětské onkologie je pravidelná celosvětová akce, ale v Plzni se letos konala poprvé.

