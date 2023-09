Největší architektonický festival Den architektury pozve i v Plzeňském kraji od 29. září do 5. října na exkurze do běžně nepřístupných budov, architektonické procházky s poutavým výkladem, přednášky a řadu dalších akcí.

Letošní ročník festivalu Den architektury pozve například na prohlídku budovy Puech-Chabalovy filtrace městské vodárny v Plzni z 20. let minulého století. | Foto: Matěj Hošek

Festival se letos zaměří na výjimečná konstrukční řešení, a to jak v historické architektuře, industriální architektuře, tak u staveb 20. - 21. století. „Na nejrůznějších místech republiky připomeneme také dílo výjimečného představitele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela, od jehož úmrtí uplyne letos 300 let, a vydáme se také po stavbách jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečné architektury u nás – Karla Pragera, který se narodil před 100 lety,“ dodává zakladatelka a ředitelka Dne architektury Marcela Steinbachová. Program Dne architektury vzniká ve spolupráci s místními spolky, iniciativami či architekty.

Vstup na akce je zdarma, v některých případech je potřeba s ohledem na kapacity rezervace předem. Podrobný program je zveřejněn na www.denarchitektury.cz.

V Plzeňském kraji se program 13. ročníku z velké části zaměří právě na díla Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Festival pozve do Kladrub na prohlídky perly barokní gotiky – klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde bude součástí programu i workshop zaměřený na Santiniho geometrii kostela. V Kralovicích nabízí Den architektury možnost navštívit Hospodářský dvůr Hubenov, který je barokní hospodářskou památkou někdejšího cisterciáckého stavení. Santiniho dílem se pyšní i Žihle, kde bude možné během festivalu navštívit hospodářský dvůr Kalec. Zde mohou zájemci navštívit čerstvě zrekonstruovanou kaplí sv. Markéty a zbytek areálu hospodářského dvora se zámečkem, stájemi a kovárnou.

Další ze „santiniovských“ zastávek bude v Mariánské Týnici u Kralovic, kde bude možné navštívit areálu cisterciáků a také zhlédnout projekci časosběrného dokumentu o dostavbě ambitu a zúčastnit se komentované prohlídky výstavy Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách s jejím autorem Pavlem Benešem. Součástí programu je i prezentace architekta Jana Soukupa o záchraně objektu. Jeho rekonstrukci i nově vzniklé přístavbě bude věnována i odborná debata s názevm Santini 300 let poté: dostavba poutního areálu v Mariánské Týnici v rámci programu v Plzni, na kterou přijali pozvání kromě architekta Jana Soukupa a Pavla Beneše z Mariánské Týnice také historik a vysokoškolský pedagog Vít Vlnas a historik a památkář Jakub Bachtík.

V Plzni se mohou fanoušci architektury těšit na tradičně bohatý program, který se letos štěpí do dvou linií. Jedna zavede návštěvníky do zajímavě konstrukčně řešených staveb, druhá s podtitulem „učit se architekturou“ se bude věnovat prostředí pro vzdělávání dětí a mládeže. Kromě diskuse o dostavbě areálu v Mariánské Týnici nabízí například prohlídky secesní budovy někdejší odjezdové haly nádraží Plzeň – Jižní Předměstí z roku 1904, kde po rekonstrukci v roce 2015 vzniklo centrum Moving Station. Zde se také uskuteční filmová projekce dokumentárního filmu Nejlepší město na světě o dánské Kodani. Zájemci se mohou zúčastnit také řady komentovaných prohlídek, například bývalé elektrárny Měšťanského pivovaru – současného pivovaru Proud, Techmanie Science Center, TechToweru, nové tramvajové vozovny nebo budovy Puech-Chabalovy filtrace městské vodárny z 20. let minulého století.

V rámci tématu „učit se architekturou“ zaměřeného na školní budovy budou vypraveny komentované prohlídky gymnázia na Mikulášském náměstí a Gymnázia Luďka Pika v Plzni na Doubravce nebo Pavlova pavilonu, někdejší Vyšší hospodářské školy, od architekta Hanuše Zápala. Den architektury pozve také do jednoho z plzeňských interiérů Adolfa Loose, konkrétně bytu Krausových, kde bude možné zhlédnout nový snímek Adolf Loos - revolucionář mezi architekty. Téma školního prostředí podpoří i dvě vernisáže, a sice v galerii Paluba Hamburk bude zahájena výstava Masarykova a ty další: Architektura plzeňských škol v letech 1914–1948, o několik dní později započne i výstava s názvem Učit se architekturou? Minulost a současnost školního prostředí v Plzni ve Smetanových sadech. Nebudou chybět ani nejrůznější tematické workshopy pro děti.

Po stopách návštěvy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1923 se vydá festival v Klatovech. Architektonická procházka povede od vlakového nádraží do centra města až k základní škole, která nese jeho jméno.