Velké finále charitativního projektu Deka pro hospic se odehraje už tuto sobotu mezi Městem Touškov a Kozolupy. Právě tyto obce na severním Plzeňsku organizátoři spojí dlouhým řetězem vytvořeným z dek, které během dobročinného úmyslu vznikly. Záměrem je podpořit mobilní domácí hospic sv. Lazara v Plzni finanční částkou, kterou se podaří získat za uháčkované deky.

Deky jsou zatím očíslované a uložené v popsaných krabicích kvůli přesné evidenci. Dek je celkem 770 a v sobotu budou všechny vystaveny na cyklostezce mezi Městem Touškov a Kozolupy. Na snímku manželé Antošovi, kteří teď mají deky doma skoro všude. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Do projektu pod patronací spolku Náš Touškov a obce Kozolupy se zapojila na počátku v září 2022 pětadvacítka žen z Města Touškova a postupně se po výzvách připojovali další zájemci z celé republiky. Každá deka je složená ze třiceti čtverců o rozměrech 30x30 cm. Dobrovolníci háčkovali nebo pletli tyto čtverce a odesílali je do Touškova, kde z nich kompletovali celé deky. Všechny deky dostaly svoje pořadové číslo, na kterém je uvedeno, kdo ji pletl a kompletoval.

„Dek jsme původně plánovali vyrobit 415. Ohlas byl ale tak veliký a do pomoci se zapojilo tak velké množství lidí, že jsme nakonec museli příjem čtverců zastavit, abychom to zvládli všechno zkompletovat. Z dílů co jsme sami vyrobili, nebo nám dobrovolníci poslali, jsme nakonec poskládali neuvěřitelných 770 dek,“ usmívá se hlavní koordinátorka projektu Blanka Antošová.

Deky na pomoc hospici propojí dvě obce. Už teď jich je dostatek a přibývají dál

„Deky v sobotu rozmístíme po cyklostezce mezi Touškov a Kozolupy na kovové zábrany a pokusíme se zapsat do České knihy rekordů. Stezka má asi 800 metrů, a protože dek se nám podařilo vytvořit více a dohromady měří přibližně 1360 m, dostaneme se s dekovým řetězem nejen na okraj, ale až dál do obce Kozolupy,“ říká za organizátory Antošová.

„Začínáme v sobotu 18. května ve 13 hodin. Příchozí si budou moci prohlédnout všech 770 dek. Ty boudou řazené chronologicky, kdy jednička bude na začátku ve Městě Touškově,“ pokračuje Antošová. Deky si bude možné při prohlídce zarezervovat ke koupi nebo adopci. Adopce v tomto případě znamená, že pokud deku nevyužijete sami a přesto se chcete zapojit, můžete věnovat finanční dar a deku nechat pro další využití. Takové deky se pak rozdělí do různých sociálních zařízení, kde ještě někoho zahřejí nebo potěší. Pro ty, kteří se nebudou moci osobně zúčastnit je připravena varianta deky si rezervovat po internetu. Najdete ji na adrese: www.dekapro.cz/rezervace. Internetová rezervace je možná do 17. května do 24 hodin. „Cenu příspěvku jsme stanovili na 1900 korun za deku. Tedy 30 čtverců a zhruba 80 hodin práce,“ uvádí za spolek Blanka Antošová.

Školáky, kteří se zapojili do projektu Deka Pro, přijela podpořit Radka Fišarová

Na hlavní scéně, která bude na fotbalovém hřišti v Kozolupech, doplní program hudební vystoupení kapely La Kornjača, skupiny Hospic Band, složené z ošetřovatelů a primáře Hospice svatého Lazara, vystoupí Charlotte a Pavel Režní z divadla J. K. Tyla v Plzni a v 16 hodin zpěvák a mnohonásobný držitel Ceny Anděl Dan Bárta. Pro děti bude připravena soutěžní stezka se dvanácti stanovišti. Chybět nebude ani občerstvení.

Pro návštěvníky je připravena z Plzně - Křimic kyvadlová doprava, která bude kroužit po trase Křimice (zámek) – Malesice – Město Touškov – Kozoplupy – Vochov po přibližně 30 minutách. Další informace o projektu si můžete najít na stránkách spolku www.dekapro.cz.