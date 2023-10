Chystáte se příští týden cestovat po dálnici D5? Pak počítejte s tím, že cesta může být komplikovanější. V tunelu Valík u Štěnovic na Plzeňsku se bude totiž provádět pravidelná údržba, což s sebou přinese dopravní omezení, a to od pondělí 16. října až do čtvrtka 19. října.

Tunel Valík | Foto: Deník / Veronika Zimová

„V pondělí 16. října v 5 hodin započne demontáž plechových svodidel ve středových dělících pásech a v obou tubusech budou kvůli tomu uzavřeny levé jízdní pruhy. V 10 hodin pak policisté úplně zastaví provoz na zhruba 10 minut ve směru na Prahu a provoz z obou směrů bude sveden do tubusu ve směru na Rozvadov,“ informoval policejní mluvčí Ondřej Hodan s tím, že takto budou řidiči jezdit až do středy 18. října do 4:55 hodin. V tuto dobu dojde ve druhé části k zastavení provozu v obou směrech asi na 20 minut za účelem provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení, a také k přemístění dopravního značení a přesunutí dopravy z obou směrů do levého tubusu ve směru do Prahy.

„Ve čtvrtek 19. října pak v závěrečné třetí části policisté ve 14 hodin zastaví provoz asi na 10 minut ve směru na Rozvadov za účelem znovuotevření obou tubusů tak, že provoz bude probíhat v pravých jízdních pruzích. Levé budou uzavřeny kvůli opětovné instalaci plechových svodidel ve středových dělících pásech,“ uzavřel Hodan s tím, že předpokládaná doba konce montáže je do 20 hodin, po jejím konci bude provoz plně obnoven v obou směrech.