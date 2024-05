Až 30 tisíc vozidel denně, z toho velkou část těžkých nákladních aut, musí v těchto dnech zvládnout jeden jediný tubus tunelu Valík. Ten je součástí dálničního obchvatu Plzně a v jeho druhé části, stejně jako na dalších osmi kilometrech dálnice D5 v úseku mezi sjezdem na České Budějovice u Černic a mostem přes Radbuzu u Lhoty, probíhá kompletní výměna povrchu.

„Práce už jsme zahájili a během nich dojde k odfrézování a zpětnému položení odhadem 75 tisíc tun asfaltového souvrství. A pro představu, jedná se o celkovou plochu zhruba 200 tisíc metrů čtverečních. Dobu práce máme naplánovánu na 80 dní,“ říká Martin Liška, technický vedoucí stavby ze zhotovitelské firmy Strabag.

Po celou dobu rekonstrukce bude doprava svedena vždy jen do jednoho tubusu tunelu, kudy budou auta projíždět obousměrně. Práce v prvním z nich by měly trvat čtyřicet dnů, poté se uzavře druhý tubus a doprava se přesune do dokončené části tunelu.

„Jde o poslední úsek D5, který ještě nebyl opraven a tunel Valík je nejcitlivější místo celého úseku. Rekonstrukce se týká nejen povrchu dálnice, ale i dalších stavebních objektů na D5. Po dokončení prací tu vznikne prakticky úplně nová dálnice,“ vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Během prací na celém plánovaném úseku dálnice D5 se v některých etapách budou postupně uzavírat nájezdy a sjezdy mimoúrovňové křižovatky s přivaděčem na Přeštice. Když se řidiči budou potřebovat dostat z dálnice od Rozvadova na Klatovy, budou muset uzavřený sjezd u Litic objíždět přes Plzeň. Stejně tak potom v dalších etapách i pro opačný směr. To se však příliš nezamlouvá vedení města.

„Pro Plzeň je to fatální, protože objízdná trasa vede z části přes Borská pole. Auta sjedou z dálnice na Sulkově a pojedou po kruhovém objezdu u Makra a Folmavskou ulicí až ke kruhové křižovatce v Sukově ulici. Z toho nadšeni nejsme, protože tam současně probíhají práce na křižovatce U Panasoniku, kde je už nyní trasa svedená do jednoho pruhu,“ říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Snažíme se, aby vše proběhlo v nejkratší možné době a nenastal žádný problém. Doufáme, že Plzeň to nezahltí vůbec. Chceme, aby zvláště těžká technika zůstala na dálnici a nezatěžovala okolní obce ani samotné město. Pokud si některé osobáky zkrátí cestu, tak to není taková zátěž, jako kdybychom do Plzně poslali plnou kolonu kamionů,“ reaguje mluvčí ŘSD. Podle něj přijde rekonstrukce uvedeného úseku D5 na 278 milionů korun bez DPH.