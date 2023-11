České dráhy převzaly další Vectrony, jeden zamířil na západ Čech

Další dvě lokomotivy Siemens Vectron od leasingové společnosti RSL nasadily v listopadu do provozu České dráhy. Jezdí na tratích z Prahy do Starého Města u Uherského Hradiště a v čele rychlíků Krušnohor z Chebu do Ústí nad Labem a Západní expres, kde si odbyl na spoji Ex 566 z Prahy do Chebu premiéru stroj 193.573.

Lokomotiva Siemens Vectron, č. 193.573, si v premiéru v ostrém provozu odbyla na trati z Prahy do Chebu. | Foto: se svolením Českých drah

V tomto roce tak České dráhy převzaly už deset moderních lokomotiv. „Letos už zbývá dodat poslední dva plánované stroje. Jejich předání je plánované na prosinec. V roce 2024 poskytne společnost RSL Českých drahám dalších 22 lokomotiv Siemens Vectron a naplní tak rámcový kontrakt na 50 strojů,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Lokomotivy Siemens Vectron mají maximální rychlost 200 km/h. Vybaveny jsou vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS a radiokomunikací GSM-R. České dráhy je provozují na vnitrostátních linkách a na spojích do Německa, Polska, na Slovensko a do Maďarska. Vedle lokomotiv pronajatých u leasingových firem ELL (10 kusů) a RSL (v budoucnu 50 kusů) vlastní jednu lokomotivu, která jezdí v barvách Výzkumného Ústavu Železničního. První souprava ComfortJet, kterou vyrábí i Škoda Group, dorazila na testy „Dalších 50 lokomotiv v provedení pro rychlost 230 km/h objednaly České dráhy přímo u společnosti Siemens,“ doplnil Šťáhlavský. První stroje by měl výrobce dodat v závěru roku 2025.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu