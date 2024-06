Česká národní banka (ČNB) zahájila proces, jehož cílem je kompletní přechod na digitální komunikaci s klienty. Přinese to podle ní zjednodušení a zrychlení poskytování služeb. Zároveň to ale bude znamenat uzavření několika poboček. Je mezi nimi i ta v Plzni.

Česká národní banka. | Foto: Deník/Šimon Sedlařík

Klienty ČNB jsou primárně státní instituce a veřejné organizace, jako jsou ministerstva, celní správa, školy a školky, policie, hasiči, nemocnice či státní podniky. Veřejnost banku navštěvuje zejména, když chce pořídit nějaké pamětní mince či bankovky, ale i za účelem výměny peněz, jimž skončila platnost. Teď od 1. července bude ČNB jedinou bankou v republice, na jejíchž pokladnách bude možné měnit bankovky v nominálních hodnotách 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč vydané v letech 1995 až 1999 s úzkým stříbřitým proužkem, s nimiž bylo možné platit do 30. června 2022.

Plánované investice do nových technologií podle představitelů ČNB výrazně zjednoduší správu bankovních účtů, omezí papírování a skladování dokumentů v písemné formě a rovněž zrychlí vyřizování žádostí a pokynů klientů bez ohledu na to, kde daná státní či veřejná instituce sídlí, případně regionálně působí. „ČNB neustále investuje do svého technologického zázemí s cílem zrychlit a zjednodušit poskytované služby pro své klienty. Znamená to vytvoření nových kvalifikovaných pracovních míst a zároveň i provozní úspory související s digitalizací,“ řekla členka bankovní rady Karina Kubelková.

Se změnami souvisí reorganizace pobočkové sítě. Řízení se postupně sloučí na dva regiony – Čechy a Moravu. Od 1. listopadu 2024 se trvale uzavřou pokladny v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích. „Vklady a výběry bankovek a mincí včetně valut budou moci klienti od 1. listopadu 2024 provádět na pobočkách ČNB v Praze a v Hradci Králové, případně v rámci regionu Morava na pracovištích v Brně nebo v Ostravě,“ uvedl mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí. Dodal, že bezhotovostní služby bude ČNB v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích poskytovat do konce roku 2026. Během této doby vznikne centrální back office v Hradci Králové. Půjde o pracoviště, které bude připravené obsluhovat účty všech klientů a z jednoho místa poskytovat podporu v oblasti platebního styku.

V budoucnu bude komunikace ČNB s klienty a vyřizování jejich žádostí probíhat takřka kompletně přes webové rozhraní.