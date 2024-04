V Červeném Hrádku vznikne v bývalém kulturním domě třináct bytů pro seniory a pět startovacích bytů pro mladé lidi o dispozici 1+kk a 2+kk.

Kulturní dům v Červeném Hrádku je v dezolátním stavu. Jeho přestavbou vznikne 18 nových bytů | Video: Deník/Pavel Bouda

Kulturní dům v Červeném Hrádku nedaleko Plzně proslavil v červenci roku 1989 projev generálního tajemníka ÚV KSČ Milouše Jakeše, kdy svérázným způsobem kritizoval tehdejší umělce, podepsané pod peticí Několik vět.

„Osobně jsem na tom zasedání KSČ byl, seděl jsem od Jakeše snad čtyři metry. Tu schůzi jim tehdy ozvučoval zvukař z plzeňského rozhlasu a já měl za úkol zapínat mu jeho malý magneťák, na který si to ještě natáčel. Z něho možná pocházely ty kazety s Jakešovým projevem, co po třech dnech začaly kolovat po Plzni. A pak se to dostalo až do vysílání Svobodné Evropy,“ vzpomíná pamětník a místní rodák osmaosmdesátiletý Arnošt Karkoš.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Tato událost jakoby předznamenala další osud stavby. Po roce 1989 dostalo kulturní dům pod patronaci místní Jednotné zemědělské družstvo a sál začalo pronajímat různým zájemcům, především pro pořádání diskoték.

„A to byl začátek konce. Dřív to býval hodně využívaný prostor, konalo se tu až osm bálů za sezónu, na které se běžně prodávalo třeba 500 lístků, ale to dlouhodobé pronajímání na provozování diskoték ho kompletně zdevastovalo. Když to kolem roku 1998 skončilo, zbylo uvnitř sotva osmdesát rozlámaných židlí a záchody bez dveří,“ zlobí se místní obyvatelka Helena Prochásková.

„A v sále visely dva krásné velké křišťálové lustry z Kamenického Šenova. Měly průměr dva metry a jeden stál 14 tisíc korun, což byly na tu dobu obrovské peníze. Ty také někam zmizely," dodává smutně Arnošt Karkoš.

Plzeň připravuje výstavbu nového domu se čtrnácti byty v Křimicích

Po několikaletých přípravách ale čeká červenohrádecký kulturák, postavený v roce 1984, lepší budoucnost. V jeho prostorách byla v těchto dnech zahájena přestavba, díky níž tam vznikne osmnáct městských nájemních bytů. „Z toho bude třináct bytů pro seniory a pět startovacích bytů pro mladé lidi o dispozici 1+kk a 2+kk a velikosti od 31 do 45 metrů čtverečních. Většina z nich bude upravena tak, aby je mohli využívat i lidé s omezenou schopností pohybu a orientace,“ vysvětluje radní města Plzně Světlana Budková.

Projekt rovněž počítá s vybudováním výtahu, komor, sklepních kójí, sušáren a nebytového prostoru, který bude sloužit jako zázemí pro sociální službu. Byty v prvním nadzemním podlaží budou přístupné v úrovni bývalého jeviště, odtud povedou schody k bytům ve druhém nadzemním podlaží.

Nájemné v bytech pro seniory bude ve standardní výši 50 korun za metr čtvereční a měsíc a u dalších bytů určených především pro mladé nebo matky s dítětem to bude aktuální výše 142,65 korun za metr čtvereční a měsíc.

V Malesicích vyroste Nový Šuferajn s jedenácti byty

„Zachraňujeme další objekt, který roky chátral a po jehož opravě místní občané volají řadu let. Mám radost, že se nám akci podařilo vysoutěžit výrazně pod cenou. Oproti projekční ceně se jedná o úsporu ve výši 37 procent, tedy přes 24 milionů korun,“ říká primátor Plzně Roman Zarzycký.

Přestavbu objektu zaplatí ze svého rozpočtu město Plzeň a její cena tak bude po úspoře činit zhruba 41,2 milionu korun včetně DPH.