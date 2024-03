Výstavu nožů a nožířů přilákala do penzionu u Matasů na Selskou náves do Černic v sobotu veliké množství lidí. Osmatřicet výrobců a vystavovatelů předvádělo svoje výrobky nebo průmyslově i ručně vyráběné nože renomovaných výrobců z celého světa.

Výstava nožů a nožířů v Plzni-Černicích. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Výstavu jsme se rozhodli uspořádat, protože od 80. let a pravidelných výstav Ex Plzeň tady ucelená výstava nožů a věcí se kterými jejich výroba souvisí, nebyla. Pozvali jsme nožíře nejen z okolí Plzně a západu Čech, ale také z Prahy, Budějovic, Vodňan a z Moravy,“ říká její organizátor Karel Otruba. „Moc děkujeme návštěvníkům nejen za to, že dorazili, ale i za trpělivost, protože přišli v opravdu hojném počtu a na vstup museli čekat ve frontě. Takový zájem jsme opravdu nepředpokládali,“ pokračuje Otruba.

V prostorách výstavy v několika sálech bylo k vidění nepřeberné množství nožů nejrůznějších typů, velikostí a s různě bohatým zdobením. Návštěvníci si je mohli nejenom prohlédnout, ale také zakoupit. Dále byly připravené ukázky nožířského řemesla, kování, broušení a nožířské výroby. K dostání byly také součásti potřebné k výrobě nožů. Surové polotovary čepelí z jednoho kusu materiálu, ale i z damaškové ocele, která je nejenom velmi odolná a houževnatá, ale na pohled také velmi zajímavá. Damašková ocel vzniká kovářským svařením dvou druhů oceli a právě při tomto postupu vzniká na čepeli kresba, nebo dokonce různé tvary, které se pak můžou ještě dále zdobit leptáním.

Současný postup výroby damaškové oceli je odlišný od historických postupů. Místo fúzování oceli jako u původního damašku je dnešní proces založen na kovářském svařování více vrstev s rozdílným množstvím obsahu uhlíku. Základem dnešní damaškové oceli jsou tak dva typy oceli, z nichž jedna disponuje vysokým obsahem uhlíku a druhá naopak nízkým. Propojením těchto dvou protipólů tak vzniká ocel tvrdá, ale zároveň houževnatá.

Dále vystavovatelé nabízeli mnoho materiálů na výrobu rukojetí. Jednak různé dřeviny pocházející z tuzemska, Evropy, ale také z exotických krajů. A to v přírodní podobě, ale i stabilizované. „Stabilizované dřevo znamená, že přírodní materiál se ošetří epoxidovou pryskyřicí, která se na něj nanáší, nebo do které se ponoří. Pryskyřice se po nějakém čase do pórů dřeva nasákne a materiál pak více odolává vnějším vlivům, otěru, potu nebo vodě. Tímto ošetřením se může původní dřevo zbarvit do jiných odstínů nebo do zcela jiné barvy,“ vysvětluje Otruba.

Stačí mu péro z auta a kus dřeva. Výsledkem je nůž, který znají už i v zahraničí

„Krom nožů, které jsou jednoznačně hlavním tahákem, tady máme připravenou dětskou střelnici, kde si zájemci mohou zastřílet pod dohledem instruktora ze vzduchovky. A také ukázky kování, při kterých kovář předvádí, jak vypadala jeho práce v dřívějších dobách. Děti si mohou sami vyzkoušet práci na kovadlině,“ doplňuje Karel Otruba.

„V pořádání pravidelných výstav bychom rádi pokračovali a udělali z toho v Plzni tradici. Od návštěvníků máme zatím pozitivní ohlasy,“ uzavírá Otruba.