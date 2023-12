Jasné už je například, že za teplo si Plzeňané připlatí od nového roku o 28 procent více než letos. Průměrná domácnost tak za něj zaplatí měsíčně o téměř 270 korun více. Podle vedení Plzeňské teplárenské je důvodem zdražení to, že podnik přijde o všechny státní podpory a zároveň musí pokračovat v dekarbonizaci, tedy odchodu od uhlí do roku 2030. To přijde teplárnu podle jejího ředitele Václava Paška na 7 miliard korun.