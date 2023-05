Ta největší zasáhne městskou část Slovany, kde bude probíhat kompletní výměna tramvajové trati v Koterovské ulici. Od května tak bude uzavřen úsek mezi kruhovým objezdem a plaveckým bazénem. „Je to dvouletá záležitost, která bude probíhat po jednotlivých úsecích a jedná se o největší letošní investici do MHD v Plzni. Slovany tak čeká úplná uzavírka Koterovské, jak pro tramvaje, tak pro automobilový provoz,“ říká náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

V Plzenecké ulici, od Slovanské až za křižovatku s Houškovou, už nyní probíhá první etapa výměny vodovodního a kanalizačního potrubí a pokládkou nového povrchu a instalací nového veřejného osvětlení. Práce by zde měly skončit v červenci. Následovat bude druhá etapa úseku mezi Houškovou a Koterovskou s termínem dokončení na konci listopadu. „Při úpravách budou zachována všechna napojení vjezdů do nemovitostí a křížení se stávajícími komunikacemi, parkovací pruhy zůstanou také zachovány,“ slibuje Milan Archman ze Správy veřejného statku města Plzně. Při obou etapách však nebude možný průjezd opravovanou částí Plzenecké ulice, včetně křižovatek ulic, které protíná. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi.

V květnu bude také zahájena rekonstrukce vozovky v ulici Písecká a v červnu v ulici Jasmínová. „Zde by měly rekonstrukce trvat až do konce letošního roku a objízdné trasy budou vedeny v závislosti na jednotlivých etapách stavby po sousedních vedlejších ulicích,“ oznamuje Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rekonstrukcí projdou i některé plzeňské mosty. V létě se bude opravovat Most Milénia, přivádějící dopravu k vytížené křižovatce Belánka. Od června zde bude probíhat kompletní výměna povrchu. Práce by měly skončit až v září a i zde by měli řidiči počítat s dopravním omezením, protože během opravy bude doprava svedena vždy do jednoho pruhu.

Oprava čeká během letních prázdnin i mosty na Rondelu a měla by trvat přibližně dva měsíce. Mosty trpí jednostrannou zátěží a půjde o vyztužení jejich konstrukce. „Mosty kompletně uzavřené nebudou, ale omezena bude tramvajová doprava pod nimi a po mostech se bude jezdit vždy v jednom pruhu,“ říká Aleš Tolar.

V Nezvěsticích na jižním Plzeňsku byla zahájena oprava silnice I/19 už v minulém roce a potrvá i celý tento rok. Průjezd zde umožňuje kyvadlová doprava. Zcela dokončené budou práce až v průběhu příštího roku, kdy bude na příjezdu do Nezvěstic od Plzně vybudován nový kruhový objezd.

Kolony potrápí o prázdninách řidiče i na dalších místech v okresu Plzeň – jih. Oprava čeká železniční přejezd v Chotěšově, na hlavním tahu od Plzně na Domažlice a hraniční přechod Folmava. Stavba zahrnuje opravu silnice I/26 v úseku od železničního přejezdu vlečky na letiště v Líních k obci Chotěšov. Délka úpravy je zhruba 800 metrů. Podle Ředitelství silnic a dálnic probíhá v současné chvíli hodnocení nabídek podaných do výběrového řízení. K zahájení stavby by pak mělo dojít nejspíše během června a hotovo by mělo být zhruba za dva měsíce. Během prací bude průjezd možný vždy jen jedním pruhem.

Na Plzni – severu, na hranicích Plzeňského a Středočeského kraje, čeká oprava 4,5 kilometrů dlouhý úsek silnice I/27. „Součástí této stavby je průtah obcí Vysoká Libyně včetně kanalizace, veřejného osvětlení, autobusových zastávek a chodníků. Předpoklad zahájení stavby je květen nebo červen. Oprava by pak měla trvat zhruba pět měsíců a na místě se bude jezdit kyvadlově,“ říká Adam Koloušek z ŘSD. Na stejné komunikaci I/27 už probíhá oprava vozovky na 2,4 kilometru dlouhém úseku mezi obcemi Rybnice a Kaznějov. Zde by měly práce trvat až do konce srpna.

Zákaz předjíždění na Západním okruhu. Estakáda už má plnou čáru

Opravovat se bude i šestikilometrový úsek komunikace I/20 mezi obcemi Trhomné a Bezvěrov, kde silnice vykazuje řadu poruch a její technický stav už neodpovídá současným požadavkům bezpečného provozu. Termín zahájení stavby ještě není známý, ale prozatím se podle ŘSD předpokládá zahájení stavby během letních prázdnin. Na místě by měl fungovat provoz vždy jedním pruhem.

„Dočasnou úpravu provozu na pozemních komunikacích I. třídy stanovujeme až několik dnů, maximálně týdnů před začátkem stavby. Informace se pak hned zadávají do systému uzavírek a jdou také do Národního dopravního informačního centra, aby se mohly objevit v navigacích,“ vysvětluje Dušan Pakandl, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Plzeňského kraje.