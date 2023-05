Plzeň čeká dopravní chaos. 4. června začíná oprava mostu Milénia

Letní dopravní komplikace čekají město Plzeň už od 4. června. Ten den začne oprava mostu Milénia, nejvytíženějšího silničního mostu ve městě. Jeho rekonstrukce potrvá až do 6. října a zahrnuje i přilehlé ulice U Trati včetně křižovatek ulic U Trati a Doudlevecká.

Most Milénia v centru Plzně se bude opravovat. Uzavře se od června do září a provoz bude sveden postupně vždy do jednoho pruhu. | Video: Deník/Pavel Bouda