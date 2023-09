Už od konce srpna se postupně začal objevovat v nabídce plzeňských vinoték oblíbený burčák. Nejprve bílý a v posledních dnech na několika místech už i červený. Ke cti všech oslovených prodejců slouží, že jej dováží jen od zavedených tuzemských vinařů z jižní Moravy a původ hroznů ve svých provozovnách pečlivě uvádějí.

Po Plzni už existuje několik osvědčených míst, kam se za dobrým burčákem vyplatí zajít. Například Vinotéka Degust na Klatovské třídě dováží burčák od osvědčených moravských vinařství Vajbar z Rakvic nebo Novák z Bořetic. „Litr bílého i červeného prodáváme za stejnou cenu 98 korun za litr. Zavážíme každé dva dny, protože zájem je opravdu velký. Burčák máme v lednici s různými stupni teploty, abychom jej mohli zákazníkovi nabídnout podle jeho chuti. Samozřejmostí je možnost jeho ochutnání,“ říká majitel vinotéky Jiří Šplíchal s tím, že minimálně ještě měsíc bude možnost burčák koupit. „Nyní se nejvíc prodává červený Zweigeltrebe. Máme většinou stálé zákazníky, kteří k nám jezdí jen na burčák a víno jinak nepijí,“ dodává ještě Šplíchal.

S prodejem bílého burčáku začali před týdnem i ve Vinotéce Wine Point Plzeň v Prokopově ulici. Červený by se měl v jejich nabídce objevit v nejbližších dnech. „Bude to Svatovavřinecké, z bílých nyní máme odrůdy Solaris a Muškát moravský a brzy to bude také Müller Thurgau. Litr bílého burčáku prodáváme za 125 korun a červený stojí stejně. V nabídce jej budeme mít minimálně do konce září,“ říká spolumajitel Vinotéky Wine Point Milan Kittner.

Podle něj by se měl burčák pít správně teplý a ne chlazený. Většina zákazníků však dává přednost burčáku studenému. To potvrzuje i jedna ze zákaznic, čtyřicetiletá Plzeňačka Jana, která si přišla pro litr a půl bílého a právě jej koštuje. „Burčák piju jedině vychlazený. A to i na Moravě, kam už na něj několik let jezdíme. Je to osvěžující pití.“ Mimochodem jedním z moravských dodavatelů této vinotéky je například i Adámkovo vinařství, známé z filmové trilogie Bobule.

Už mnoho let funguje v plzeňské Husově ulici Vinotéka Dionýs. Tradici prodeje burčáku tu drží už od roku 1995. „Letos jsme začali s jeho prodejem poslední týden v srpnu a pokud počasí dovolí, tak s ním vydržíme snad i do konce října,“ odhaduje její majitel Luboš Chocholoušek. Litr bílého burčáku tu pořídíte za 108 korun a litr červeného za 118 korun. „Cenu držíme stejnou už asi tři roky. Burčák je prostě podzimní nápoj a zájem je teď veliký. Zaváží se nyní proto minimálně 2x do týdne a nejvíc jej bereme z vinařství Vajbar,“ připomíná Chocholoušek. I on doporučuje konzumovat burčák v pokojové teplotě, protože má plnější chuť.

V oblíbené Vinotéce Doubravka začínají s prodejem burčáku pravidelně vždy poslední víkend v srpnu. „Červený pak bývá zhruba o deset dnů později. V nabídce máme bílý Solaris a červený z odrůdy Svatovavřinecké. Oba stojí 96 korun za litr. Mošt bereme z prověřeného vinařství Vydařelý z Čejkovic,“ říká majitel Petr Beran, který provozuje i Vinotéku Na Roudné. Podle něj nyní sezóna burčáku vrcholí a bude trvat až do poloviny října. „Už máme pravidelné zákazníky, chodí si sem pro něj jak milovníci vína, tak i ti, co pijí právě jen burčák. Jednou přišla dokonce jedna paní v únoru a chtěla burčák. Já jí z legrace řekl, že už mám jen archivní a ona na to, že ten bude určitě moc drahý a odešla,“ směje se Petr Beran.

Burčák se dá samozřejmě koupit i v ulicích Plzně, kde jej nabízejí různí stánkaři. Tradičně tak burčák seženete například u stánku v Kopeckého sadech nedaleko Měšťanské besedy. „Máme v nabídce jen bílý v ceně 150 korun za litr,“ uvedla obsluha stánku bez dalších bližších informací. Na informační ceduli uvádí prodejce jako původ hroznů Moravu a odrůdu Solaris.