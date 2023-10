Prosklená stavba na okraji Borského parku v Plzni u bývalé konečné stanice tramvaje č. 4 čekala na své otevření několik měsíců. Místo původně ohlášeného června se nakonec veřejnosti slavnostně otevřela v pátek 13. října ve 13 hodin a 13 minut.

Brána do Borského parku v Plzni se otevřela pro veřejnost | Video: Deník/Pavel Bouda

Podle jejích architektů se má stát symbolickým předělem mezi ruchem rušné Klatovské třídy a klidem městského parku a zároveň obojí spojovat. „Koncept nového vstupního objektu byl jednoduchý, vytvořit předěl mezi městem a parkem, jasně definovaný, od kraje ke kraji a zároveň vytyčit spojnici mezi nově vzniklými zastávkami hromadné dopravy,“ říká ke svému návrhu architekt Aleš Kubalík ze studia Sporadical s tím, že náměstíčko před vstupem do parku navrhl dlážděné, aby mohlo sloužit intenzivnímu využití a prostor za ním ponechal jako klidnější zónu, kterou je možné využívat k různým kulturním akcím.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Samotná stavba je rozdělená na komerční část a část s veřejnými WC. Mezi nimi je volný prostor umožňující průchod do parku. V travnaté části za bránou zůstaly zachované koleje s tramvajovou nápravou jako připomínka bývalé točny.

V komerční části stavby můžou návštěvníci posedět u kávy nebo si zajít s přáteli na víno či pivo a oproti vratné záloze je možné si tu zapůjčit i drobné sportovní náčiní, jako míče, badmintonové rakety a podobně.

„Je to krásné místo a koncept brány do parku je hezký. Chceme se tu zaměřit především na rodiny s dětmi, seniory, ale i studenty. Kavárna i cukrárna je otevřená od 7 do 19 hodin, hospůdka od 14 do 22 hodin každý den. Od nové sezony chystáme pravidelné kulturní programy a koncerty,“ plánuje Miroslav Muška, majitel firmy Frikulínek, která má komerční prostory v nájmu.

Nová železniční trať skrývá i budoucí tunel, vlaky po ní mohou jezdit rychleji

Na slavnostní otevření Brány do Borského parku se přišlo podívat i množství zvědavých Plzeňanů. „No stavba je to hezká, ale taky asi byla pěkně drahá. Možná šly ty peníze využít jinde a lépe. Do Borského parku ráda chodím na procházky. Ale jestli si tu posedím a dám si kafe, tak to záleží na tom, jak to kafe bude drahé a jak bude příjemná obsluha,“ říká šestašedesátiletá Plzeňačka Marie.

„Mně tu chybí pod tou betonovou střechou lavičky. Posedět si tedy můžu jen když si dám něco v kavárně nebo v baru. A nedaleko je zastávka MHD s lavičkou, ale tam už peníze na stříšku asi nezbyly. A záchody jsou při slavnostním otevření mimo provoz,“ zlobí se další z návštěvnic.

Stavba Brány do Borského parku byla zahájena v srpnu loňského roku a náklady na celkovou revitalizaci prostoru vyšly na 49,5 milionu korun včetně DPH.