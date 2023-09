Prostor pod Bílou Horou je důležitou křižovatkou a významným bodem na síti tras rekreační oblasti Boleveckých rybníků. Právě tady na hrázi Boleveckého rybníku začíná město Plzeň se stavbou nového stánku s občerstvením.

Zahájeny už byly práce na potřebné infrastruktuře a místem proto do konce listopadu letošního roku neprojdete ani neprojedete. Pro cyklisty a pěší je připravena objízdná i obchozí trasa. „Nechtěli jsme, aby byla tato důležitá křižovatka pěších a cyklistů uzavřena během hlavní turistické sezony, kdy se kolem Boleváku pohybuje nejvíce lidí, proto jsme práce na přivedení potřebné infrastruktury posunuli až na září. Na jaře příštího roku zde vznikne na základě architektonické studie nový stánek s občerstvením, pro který budeme hledat provozovatele. Chceme, aby v této oblíbené lokalitě bylo nabízeno občerstvení ve standardech moderní doby, které umožní i příjemné posezení na terase u vody,“ přibližuje projekt Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Na místě, kde kdysi stával původní stánek s občerstvením, má vyrůst stánek nový s maximálním půdorysným rozměrem stavby 12 x 6 metrů. Na něj bude bezprostředně navazovat pobytová terasa v podobě jakési předzahrádky o maximální výměře 120 m2 . Celoročně provozovaný stánek by měl nabízet moderní rychlé jídlo, v nabídce by neměla chybět kvalitní káva, poctivé sendviče, zdravé pokrmy, zmrzlina, dezerty apod. ale i regionální potraviny a nápoje. Vzhledem k lokalitě by mohl nabízet i rybí pokrmy. Otevřeno by mělo být nejdéle do 22 hodin.

„Podle schváleného dopravně–inženýrského opatření nebude chodcům umožněn průchod stavbou, avšak pokud to aktuální stavební práce umožní, zhotovitel se pokusí průchod pěším a cyklistům umožnit, na což jsme též apelovali,“ říká místostarosta prvního plzeňského obvodu Jiří Uhlík. Informace o vybudování nového stánku překvapila čtyřicetiletého Davida z Plzně, který tudy často jezdí na kole. „Nevím o tom, ale pamatuji, že tady stánek býval, je to dobré místo. Stánky jsou tady kolem Boleváku už dva a když bude třetí, tak tím líp,“ pochvaluje si.

Správa veřejného statku zaplatí za přivedení inženýrských sítí do místa, kde má být vybudován nový stánek přibližně 4 miliony korun včetně DPH. Zhotovitelem stavby je firma VIDA GROUP s.r.o.