Už příští měsíc by se na hrázi mezi Velkým a Malým boleveckým rybníkem v Plzni pod Bílou Horou měl otevřít stánek s občerstvením, střešní terasou a pobytovým molem. Moderně pojatá stavba roste na místě původního dřevěného stánku, který vypadal nevábně a město jej proto před dvěma roky nechalo odstranit.

Na místě je už hotové posezení u vodní plochy a před několika dny zde jeřáb usadil i ocelové modulární kontejnery, ze kterých bude celý objekt sestaven. Jejich povrchovou úpravu zajistí jemná vlna v antracitové barvě a dřevěný obklad. Schody na střešní terasu budou umístěny vně stavby. Objekt navrhlo plzeňské projektstudio8, které stojí například za projektem Paluby Hamburk.

„Oblast Boleveckých rybníků je jednou z nejoblíbenějších. Chceme proto, aby i stánky s občerstvením v této lokalitě měly úroveň a lidé byli s nabídkou spokojeni,“ řekl už před zahájením stavby náměstek primátora Aleš Tolar.

Stánek by měl podle něj celoročně nabízet moderní rychlé jídlo a v jeho nabídce by neměla chybět kvalitní káva, zdravé pokrmy, poctivé sendviče, zmrzlina, dezerty, ale i regionální potraviny a nápoje.

Po Point baru u silnice na druhé straně hráze a Bistro Pointu na velké pláži je to už třetí občerstvení na březích Boleváku. Jeho výhodou je umístění na křižovatce několik cest pro pěší i cyklisty, směřující buďto na Bílou horu, okolo dalších rybníků na Třemošnou nebo po břehu rybníka na Ostende.

„Chodíme sem na procházky skoro denně. Vypadá to tu krásně, a to to ještě není hotové. Těším se, až se tu s dětmi zastavíme třeba na zmrzlinu,“ těší se kolemjdoucí Plzeňačka Martina.

Stánek s občerstvením by se tu podle plánů města měl otevřít nejpozději do konce září tohoto roku.