Objekt stánku bude tvořit jednopodlažní sestava pěti kusů modulárních kontejnerů se zastřešením. Kontejnery budou z oceli a povrchovou úpravu zajistí jemná vlna v antracitové barvě a dřevěný obklad. Schody na střešní terasu budou umístěny vně stavby. Objekt navrhlo plzeňské projektstudio8, které stojí například za projektem Paluby Hamburk.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Ne všem se však navrhovaná moderní stavba a její umístění líbí. Na sociálních sítích se proto rozproudila široká diskuze. „Zase takové moderny, vůbec to nezapadá do přírody,“ píše například Eva Amazonka.

„Na Boleváku máme dvoje občerstvení. Je otázkou, jestli ty miliony za realizaci tohoto stánku nešly využít na Boleváku jinak. Zeptalo se město někde občanů, co by si třeba přáli?“ podotýká uživatel Ro Man.

„A co místo těch rádoby stánků postavit někde pořádný hřiště pro děti?“ navrhuje Evina Krutská.

Ale objevují se i kladné názory. „Vypadá to moc pěkně, snad to tak dopadne a budoucí nájemce nebude dělat místu ostudu,“ doufá třeba Tomáš Souček.

V souvislosti se stavbou nového stánku připravuje město vyhlášení veřejné soutěže na nájemce. Doba nájmu je stanovena na pět let s možností následně ji jedenkrát prodloužit o dalších pět let. Pro zájemce o provozování je stanovena řada podmínek a zvítězí nejvhodnější nabídka. „Budoucímu nájemci stanovujeme minimální rozsah provozní doby, požadujeme, aby zařízení nebylo pouze sezonní, ale fungovalo celoročně. Rovněž požadujeme například to, aby v zařízení byly veřejně přístupné toalety,“ upřesňuje Tolar.

Kavárna v Měšťanské besedě mění název. Beseda 1901 chce být přívětivější

Stánek by měl nabízet moderní rychlé jídlo a v jeho nabídce by neměla chybět kvalitní káva, zdravé pokrmy, poctivé sendviče, zmrzlina, dezerty, ale i regionální potraviny a nápoje. Vzhledem k lokalitě by mohl nabízet i rybí pokrmy.

Pozemky jsou městské a infrastrukturu zajistila v závěru loňského roku Správa veřejného statku města Plzně, která se o rekreační oblast stará. Místo je nyní připravené pro výstavbu. Cena vzejde z výběrového řízení, které je právě vypisováno. Záměr vyhlásit veřejnou soutěž na nájemce schválila Rada města Plzně. Nový stánek na hrázi mezi Velkým a Malým boleveckým rybníkem by se měl otevřít v září letošního roku.