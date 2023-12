Bezdomovec František (43), který žije v děravé plechové boudě v Plzni na Skvrňanech, miluje Vánoce. A náležitě si je užívá. Chystá se na ně už od listopadu.

Plzeňský bezdomovec František si Vánoce užívá, ozdobil si hned tři stromečky, má nachystané dárky a těší se na štědrovečerní večeři. | Video: Deník/Milan Kilián

V rámci možností má „doma“ vzorně uklizeno, nakoupil už dárky a samozřejmě nechybí ozdobený vánoční stromek. Ten nemá František jen jeden, ale letos jeho příbytek zdobí hned tři různých velikostí.

„Já jsem rokycanský rodák, v Plzni jsem čtrnáct let. Celou dobu žiju tady, líbí se mi tu. Sice žiju v boudě, ale žiju jako člověk. Po normálním bydlení se mi nestýská,“ má jasno František a ukazuje na svoji plechovou boudu, vybavenou různými předměty, které za uplynulé roky posháněl. Na zimu si boudu podle svých slov zateplil, a tak se mrazu nebojí. Je na něj ostatně zvyklý. I když je jen pár stupňů nad nulou, sedí František u svého ohýnku s bosýma nohama, jen v pantoflích. Jediné, co ho trápí, jsou bezdomovci, kteří sídlí na dohled od jeho boudy, ve stanu ve křoví. „Oni chodí, když to řeknu, jak říkají oni, fárat po popelnicích. Dělají bordel, berou drogy, jezdí sem kvůli nim městská policie. S tou já nemám žádný problém,“ říká František a dodává, že zmínění bezdomovci občas lezou do jeho příbytku, obtěžují a loudí jídlo.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Pak už se jde ale pochlubit tím, jak se nachystal na nejhezčí svátky roku. „Letos jsem ozdobil hned tři stromečky, začal jsme s tím už v listopadu. První, který jsem dostal a který zdobím letos už třetí rok v řadě, a pak ještě další dva. Ten jeden jsem koupil i s ozdobami za tisíc korun a ten druhý, takový malý, jsem si u Vietnamce pořídil za tři stovky. Co všechno na to věším? To se podívejte,“ ukazuje hrdě. Letos na stromku nemá policejní maják, jímž ho ozdobil před dvěma lety, když si v boudě udělal Vánoce poprvé, ale jednou z „ozdob“ je třeba vlaječka připomínající mistrovství ČSSR v běhu na lyžích na Šumavě v roce 1978. Většina ozdob je ale klasických, vánočních.

František žije z invalidního důchodu a ještě podle svých slov chodí na brigády, a tak pro lidi, které má rád, nakoupil i dárky. Stály ho prý několik tisíc korun. „A to nakupuji už v listopadu. V prosinci je to drahé, to krámy nahodí ceny, tak já vždy nakupuji s předstihem,“ popisuje svoji strategii. Dárky mi ale prý ukázat nemůže, má je schované na bezpečném místě.

Už se těší na štědrovečerní večeři, kapr to ale prý nebude. „Já ho nemusím, takže budu mít jako vždycky buď rybí filé, nebo spíš klasický řízek a bramborový salát,“ tvrdí František.

„V Plzni je v současné době 400 až 500 bezdomovců a on je jediný, o kom víme, že takto prožívá vánoční svátky, a dokonce zdobí stromeček,“ potvrdila Deníku Jana Pužmanová z Městské policie Plzeň. Strážníky má František rád, na služebny před Vánoci roznesl pohledy. A velitelce ze Skvrňan, která má o Vánocích svátek, dokonce předal květinu. I s účtenkou, aby viděla, že není jako jiní bezdomovci a že ji poctivě koupil a nepořídil někde za pět prstů.