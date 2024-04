V krytém padesátimetrovém bazénu v Plzni na Slovanech si první návštěvníci zaplavali v roce 1986, venkovní bazén přibyl po roce. Rozsáhlých úprav se plavecký areál dočkal až těsně před pandemií covidu. Další změny přijdou v dohledné době.

Ředitel bazénu na Slovanech a předseda Plaveckého klubu Slavia VŠ Plzeň Tomáš Kotora o stavu bazénu a jeho rekonstrukci. | Video: Deník/Veronika Krátká

Kvůli obnově technického zázemí zůstane vnitřní bazén několik měsíců zavřený. Rekonstrukce začne 1. července. Po dobu stavebních prací bude v provozu venkovní bazén, který po letní sezoně zakryje nafukovací hala.

Do útrob areálu vcházím s jeho ředitelem a současně předsedou Plaveckého klubu Slavia VŠ Plzeň Tomášem Kotorou. Ocitáme se pod betonovou vanou vnitřního bazénu usazenou na betonových sloupech. Nad hlavami nám skulinami v betonu prokapává voda, kovové části pokrývá rez, okolo hučí čerpadla a další technologie. „Ten stav je opravdu havarijní, tohle všechno se musí odstranit a nahradit novými rozvody. Máme tady moderní technologie na ošetření kvality vody, která patří k nejlepším v republice a vůbec není cítit chlórem. Na ta drahá zařízení nám kape voda, máme strach, že je poškodí,“ ukazuje Tomáš Kotora na zrezivělé trubky a loužičky vody na zemi.

Ředitel bazénu na Slovanech Tomáš Kotora o stavu bazénu a jeho rekonstrukci:

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Voda se dolů dostává i přelivovými žlábky kolem bazénu, které jsou dávno za hranicí své životnosti. „Mnoho lidí si myslí, že budeme měnit jen tyhle žlábky, ale tak jednoduché to není,“ sděluje mi už nahoře u bazénu jeho šéf s tím, že bude třeba vykopat veškeré rozvody od bazénu až k obvodovým stěnám, nahradit je novými, zabetonovat a položit dlažbu. „V rámci této akce také vyměníme nevyhovující kovové startovací bloky kolem celého bazénu za nové, olympijské, tak aby se tady mohly i nadále konat prestižní závody na 25 i 50 metrů,“ dodává Tomáš Kotora.

Provozovatelem areálu je Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň s více než 1940 členy, z toho je téměř 1700 dětí. Zhruba stejný počet dětí má klub každým rokem také ve své plavecké škole. Sportovcům chybí zázemí a převlékají se ve stejných šatnách jako návštěvníci z řad veřejnosti. „To by se mělo v rámci rekonstrukce změnit,“ připomíná Tomáš Kotora a otevírá nenápadné dveře poblíž sochy plavce před budovou bazénu. To, že v těchto prostorách fungovala výrobna knedlíků, připomínají chladírenské dveře do několika místností. Právě tady vznikne zázemí pro klub. „Kromě šaten počítá projekt s kuchyňkou a saunou pro sportovce s ochlazovacím bazénkem,“ vysvětluje ředitel.

Naší další zastávkou je venkovní bazén. V jeho okolí brzy začnou přípravy na umístění nafukovací haly, která na konci léta bazén zakryje. Díky ní se podaří překlenout období, kdy bude hlavní bazén zavřený. S vnitřním prostorem bude hala propojená tubusem. Pokud počasí dovolí, letní sezona odstartuje na začátku května. Přáním Tomáše Kotory je, aby přípravy haly začaly co nejdříve: „Potřebujeme rychle otevřít venkovní bazén, abychom pak mohli zavřít vnitřek, aby se nestalo, že budou mimo provoz oba bazény. Nejprve ale musíme opravit vanu venkovního bazénu, vyměnit poškozenou dlažbu okolo a nahradit mozaiku na dně drahami z dlaždic, aby se tam mohlo trénovat. Dodavatel nafukovací haly pro ni pak umístí kolem bazénu kotvení a položí novou dlažbu kolem celého bazénu. Směrem k ubytovacímu zařízení vznikne přístavba s technologií a také sklad, kam se hala vždy v létě složí.“

Vnitřní bazén se kvůli rekonstrukci uzavře na několik měsíců. „Přesný termín už známe, práce začnou 1. července, to se vnitřní bazén začne vypouštět. Vše ladíme s firmami a zástupci města na koordinačních schůzkách. Rozhodně ale chceme omezit provoz co nejméně,“ dodává Tomáš Kotora.

Město Plzeň uvolní ze svého rozpočtu na zmíněné úpravy desítky milionů korun. „Vyčlenili jsme z rozpočtu 55 milionů korun na rekonstrukci očistných a přelivových žlábků. Plavcům vybudujeme nové zázemí za 15 milionů korun. Zároveň pracujeme na přípravě stavby nafukovací haly za 20 milionů. V budoucnu v ní budou plavat sportovní oddíly a hlavní bazén pak bude plně vyhrazen pro veřejnost. Bude tak dostupnější pro všechny běžné návštěvníky,“ sděluje k financování rekonstrukce a dalším záměrům primátor Plzně Roman Zarzycký s tím, že stále pokračují přípravy stavby nového bazénu na Borských polích.

Vizualizace nového bazénu na Borských polích:

Vizualizace nového bazénu.Zdroj: MMP

Sauny, dětský bazén a brouzdaliště zůstanou po celou dobu rekonstrukce v provozu. I sauny ale čeká do budoucna proměna. Plavecký areál by se měl rozrůst o saunový svět. „Přibyde pět typů saun, například bylinná a velká ceremoniální s kamny uprostřed, dále odpočinková zóna a také Kneippův chodník. O sauny je velký zájem. Denně dostávám několik e-mailů od lidí, kteří si stěžují na nedostatečnou kapacitu, která je teď 30 osob. Saunový svět už měl stát, máme hotový projekt, ale přišel covid a všechno se zastavilo. Věřím, že v jeho přípravách budeme brzy pokračovat,“ uzavírá Tomáš Kotora.