Do plzeňských Litic se lidé svezou z Bor novou autobusovou linkou číslo 36. Poprvé v historii šestého obvodu začne městská hromadná doprava zajíždět do tamního sídliště a také do nové zástavby rodinných domků na Dubové hoře.

Provoz nové linky schválili plzeňští radní. Podle starosty obvodu Michala Hausnera tomu předcházel náročný proces, který vyžadoval řadu povolení a stanovisek včetně zpracování hlukové studie. „Cílem je dostat autobus k sídlišti, kde je 180 bytů a žijí tam převážně starší lidé. Nová linka bude zajíždět i do lokality Dubová hora, kde bydlí spousta rodin s dětmi, které jezdí od druhého stupně základní školy do města,“ řekl starosta. Cesta z Dubové hory k zastávkám stávající autobusové linky číslo 21 v Klatovské ulici teď lidem trvá zhruba 15 minut.

O zavedení autobusu na sídliště se v Liticích mluvilo desítky let. Potvrzují to místní občané, kteří o novince diskutují na sociálních sítích. „Strašně to uteklo, když jsme se do bytů stěhovali v roce 72, byli jsme všichni mladí kolem dvaceti let a teď opravdu sídliště zestárlo. Mají to na autobus daleko,“ komentuje záměr paní Mirka. „Děkuji za místní domorodce, kterých je mi vždy líto, když je vidím pajdat na zastávku,“ dodává Kateřina.

Na trase nové linky přibydou tři zastávky. „Z Bor pojede jako linka číslo 21, před konečnou v Liticích ale odbočí z Klatovské do Veveří ulice, projede Cihlářskou ulicí kolem hřiště na pozemní hokej a do ulice K Ovčínu. Potom zamíří zpátky na Bory, přitom využije zastávky linky 21. Nově bude stavět ve Veveří ulici, v Cihlářské a K Ovčínu,“ vysvětluje starosta na místě budoucí zastávky v ulici K Ovčínu u litického sídliště.

Linka by měla zahájit zkušební provoz nejpozději začátkem roku 2025. „Termín závisí na dokončení nových zastávek. Zkušební provoz potrvá do konce příštího roku. S Plzeňskými městskými dopravními podniky a městskou správou veřejného statku pak vyhodnotíme vytíženost linky. Pokud by nebyla taková, jak očekáváme, bude možné nasadit menší autobusy,“ pokračuje Michal Hausner.

Lidé se autobusem číslo 36 svezou jen v pracovní dny vždy do 15 hodin, upřesňuje starosta: „Po 15. hodině v Liticích zhoustne provoz. Navíc je využívané sportoviště pro pozemní hokej, které vzniklo bez jediného parkovacího místa a projet kolem je často problematické. Odpoledne a o víkendech lidé mohou využít linku 21, jejíž provoz se nezmění.“