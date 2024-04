Při dnešním večeru, kdy se budou na řadě míst regionu pálit čarodějnice, by lidé měli dbát zvýšené opatrnosti. Pro část Plzeňského kraje totiž vydali meteorologové výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Platit bude až do čtvrtečního odpoledne.

Pro část Plzeňského kraje platí pro nejbližší dny výstraha před zvýšeným nebezpečím vzniku požárů. | Foto: ČHMÚ

„Hlavně v západní polovině území bude foukat mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 55 km/h. Právě tento vítr může být relativně nebezpečný při rozdělávání ohňů v přírodě. V souvislosti s tím dbejte pokynů místních samospráv,“ varovali meteorologové na svém facebookovém profilu.

Při této výstraze je podle nařízení Plzeňského kraje v místech jako lesní porosty a jejich okolí, lesoparky a parky zakázáno například rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně, kouření s výjimkou elektronických cigaret či používání pyrotechnických výrobků.

Vedle silnějšího větru by ale úterní Filipojakubská noc měla přinést pěkné počasí. „Ve večerních hodinách by mělo být skoro jasno až polojasno, beze srážek. Teploty se budou pohybovat od 17 do 22 °C, vzhledem k předpokládanému větru ale bude pocitová teplota tak o 3 až 5 °C nižší,“ říká předpověď počasí.