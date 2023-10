Dva měsíce platila nová pravidla provozu po Americké třídě v Plzni. S uvolněním nočního provozu pro veškerou automobilovou dopravu se od 1. září 2023 zpřísnila pravidla průjezdu aut v denních hodinách od 5. hodiny ranní do 20. hodiny večerní. Vjezd byl povolen pouze pro zásobování. Od listopadu se radnice vrací k původnímu režimu

Od listopadu bude na Americké v Plzni platit nový režim. | Video: Deník/Pavel Bouda

U značek zákazu vjezdu se tak znovu objeví dodatkové tabulky umožňující vjezd dopravní obsluze. Návrat k předchozím podmínkám provozu na Americké budou muset ještě schválit zastupitelé, kteří by měli rozhodnout 2. listopadu. Změna by pak měla platit bezodkladně od dalšího dne.

Zpřísněný režim měl omezit vysoký počet nelegálního projíždění Americkou třídou, ale paradoxně se počty projíždějících aut zvýšily. „Přičítáme to existenci časového pásma, kdy mnozí řidiči zkoušejí projet večer krátce před nebo ráno po jeho platnosti. Po zavedení zpřísněného režimu se kriticky a oprávněně ozvaly některé skupiny, které nepatří do kategorie zásobování, jako rezidenti, taxikáři nebo převozy krve. Proto jej vracíme do původního stavu, který tam platil dva roky. Časové pásmo s nočním volným provozem ale zůstává stejné,“ říká Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Podle Ondřeje Vohradského ze Správy veřejného statku města potvrzují nárůst aut projíždějících Americkou od 1. září i čísla. V noci, kdy je povolený průjezd, jede úsekem od Martinské k Jungmannově ulici za hodinu zhruba 60 aut, v opačném směru pak přibližně polovina. Hodinové průměry přes den, kdy je průjezd omezený, jsou zhruba 80 a 30 aut za hodinu, což jsou vyšší počty než před zpřísněním provozu.

„Se současnými pravidly jsem od začátku nesouhlasil. Proto jsem rád, že se to má vrátit do původního režimu. Musel jsem neustále vysvětlovat zákazníkům, proč je vozím vedlejšími ulicemi a ne nejkratší cestou,“ říká například taxikář Petr.

Ani přísnější dohled pomocí kamerového systému, který město slibovalo uplatnit současně s omezením provozu na Americké, se změnou režimu zatím nehrozí.

„O vzdáleném dohledu a automatickém vymáhání pokut jsme původně uvažovali, ale je to problematická věc. Podle zpracované studie by šlo o osm kamer a jejich instalaci na všech místech s možností odbočení. Investice by byla 8 milionů korun a roční správcovství 300 tisíc korun a takové náklady by byly příliš velké,“ vysvětluje Aleš Tolar. Podle něj nemá ani městská policie dostatek strážníků k pravidelnému hlídání. Na místě tak budou probíhat jen namátkové kontroly.

Velkou změnu patrně přinese až zásadní přestavba Americké třídy, kdy se stavebně zúží vozovka a zruší se zastávkové zálivy. Cílem města je, aby ulice byla rovnocenná pro chodce, cyklisty i auta. Autobus či trolejbus MHD při nástupu a výstupu cestujících zůstane stát ve vozovce a pro případné projíždějící řidiče se průjezd stane značně nekomfortním. Příští rok by měla být přestavba vyprojektována a její realizace by měla proběhnout v roce 2025.