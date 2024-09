Ten upozornil na jednu z ryb, kterou je pomec snový. „V Plzni žije už 24 let a je tak nejstarší rybou v plzeňské zoo. Na začátku měla zhruba deset centimetrů a vyrostla přibližně na dvojnásobek. Pomec se sem dostal z přírody. Je s podivem, že se dožil takového věku a pořád vypadá jako mladík. V přírodě obývá Tichý oceán," podotýká.

V expozic je možné spatřit také pyskouna rozpůleného, králíčkovce liščího, sapínka žlutomodrého nebo bodloka pestrého. Právě posledně jmenovanou rybu proslavily filmy Hledá se Dory a Hledá se Nemo. Ostatně, klauna očkatého, kterým Nemo byl, mají v Akva Teře také. Žije v akváriu umístěném naproti tomu novému. „Děti samozřejmě přitahují nejvíce, hodně je poznávají. Ale i dospělí často přijdou k akváriu a křičí: To je Dory! nebo To je Nemo! A já je opravuji, že ne, že to jsou bodlok pestrý a klaun očkatý. Máme tady i jiné klauny, protože jich je 60 druhů a lidé znají jen ten jeden. Lidi si tu pohádku, která byla autentická a ryby z ní doopravdy žijí, pamatují. Celý podmořský svět byl vyobrazený velice krásně, autenticky, realisticky a ty děti to vidí a hrozně se jim to líbí," říká Doksanský.

Zároveň ale dodává: „Mělo to i negativní, že vlastně kdy všichni v té době chtěli klauny a ti se pak stali předmětem lovu v přírodě. Pak se dalo pár hlav dohromady a dokázali přijít na to, jak je množit. Dneska už jsou skoro všichni klauni v chovech původem ze zajetí. Nemusí se už vozit z přírody."

Ozdobou akvária nejsou jen ryby. Jeho velmi důležitou a vzácnou součástí jsou korály. „V dnešní době jsou velice ohroženi oteplováním a znečišťováním oceánů. Jsou to organismy, které na útesu vyhynou jako první. Ryby tam mohou přežít ještě několik let. Velký bariérový útes už je třeba na polovině původního stavu. Celý ekosystém se pak hroutí. Korály jsou na změnu podmínek nejcitlivější. Staré akvárium jejich chov neumožňovalo. Díky moderním technologiím je teď můžeme návštěvníkům ukázat," sděluje.

Náklady na pořízení akvária se pohybovaly kolem 700 a 800 tisíc korun. Další expozice by v Akva Teře mohlo vzniknout v blízké době. Představit by mělo mořské koníky.