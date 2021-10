Součástí programu od 10:00 do 16:00 hodin jsou nově celodenní aktivity na Jiráskově náměstí organizované Nadací Proměny Karla Komárka a Pamětí národa, které připomenou formou debat, vzpomínek pamětníků, filmů a workshopů pro děti jeho minulost a dají nahlédnout do budoucnosti spočívající v již připravené obnově současného neutěšeného stavu.

Rozmanitou programovou nabídku doplňují okružní jízdy zástupců historických vozů dopravních podniků, trolejbus Škoda 9 Tr a autobus ŠKODA 706 RTO. Jezdit budou od 11:00 do 16:00 hodin.

Do programu je zařazena od začátku října otevřená tříkilometrová stezka Z Hamburku na Petrohrad, která upozorňuje na důležitá místa, události a osobnosti slovanské části Petrohrad. Stezku doprovází na všech jejích dvanácti zastaveních zajímavá soutěž pro děti s drobnou odměnou, pokud odevzdají odpověď na alespoň deset otázek uvedených na hrací kartě. Tu je možné si vyzvednout v informačním centru na Palubě Hamburk.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.