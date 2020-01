Šest skandinávských filmů mělo během víkendu na programu Moving Station na Jižním Předměstí v Plzni.

Pletli nekonečnou šálu. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

V rámci festivalu SCANDI mohli lidé zhlédnout filmy jako Pěkně tučná sebeláska, Vidíš měsíc, Danieli či Dokonalý pacient. Řada návštěvníků se zapojila i do pletení šály s norskými vzory. „Festival pořádáme v Plzni letos po čtvrté. Každý rok si nějaký návštěvník, který má na to náladu, zkusí kousek uplést. Je milé, že se do pletení i muži. Některým to jde pomaleji, jiní dokáží uplést krásné vzory. Celkově šála měří více než metr,“ říká organizátorka akce Eva Kraftová. Na snímku členky týmu Moving Station Tereza Karbanová a Lucie Šedivá (zleva).