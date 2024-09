Žena podle innformací serveru Seznam Zprávy prodělala v nemocnici mozkovou smrt. Novorozené děvčátko je stále hospitalizované v nemocnici.

Žena byla po porodu až do pondělí spojená s novorozencem pupeční šňůrou. Když začala kolabovat, zavolali lidé z komunity záchrannou službu. Matku museli na místě lékaři resuscitovat, do nemocnice ji převezl vrtulník.

Ve čtvrtek večer se pak ze strany rodiny rodičky na sociálních sítích objevily zprávy o tom, že jí lékaři diagnostikovali mozkovou smrt. „Jedná se o mozkovou smrt. Momentálně se prověřuje možnost darování orgánů. K odpojení od přístrojů tedy dojde, až se toto vyřeší,“ uvedl v SMS pro Seznam Zprávy její syn. A její bratr na Facebooku napsal: „Ségra, v posmrtný život nevěřím. Ale jestli přeci jen nějaký existuje, tak ať je ti tam dobře…“

Sekta Život v srdci, kterou vede Lukáš Stančík prohlašující se za Boha Šaška, a která sídlí v centru Ohnivý drak v Plasích na severním Plzeňsku, pravidelně vysílá živé streamy na Youtube, Ve čtvrtek večer tam promluvil i otec novorozené holčičky. „V některých okamžicích toho porodu jsme mohli udělat některé kroky jinak, ale nechali jsme se ovlivnit pochybností a o tom to je, že se vlastně pořád necháváme ovlivnit pochybnostmi z toho, že něco cítíme, ale mysl nám nabídne, že by to mělo být jinak, a nakonec konáme podle toho, co nám ta mysl nabídne,“ uvedl otec dítěte.

Případem se už zabývá také policie. „Po základních úkonech na místě jsme ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.