Holčička, která se narodila při domácím porodu v centru Ohnivý drak v Plasích a jejíž matka několik dní poté zemřela, je aktuálně umístěna v pěstounské péči na přechodnou dobu. Rozhodl o tom městský soud v Plzni. Tam však nemůže zůstat dlouho. O tom, kdo ji dostane definitivně do péče, se ale bude teprve rozhodovat. Usilovat o to bude i její otec Marian P., který se na sociálních sítích snaží získat potřebné finance, aby mohl o Evelínku pečovat. U lidí ale tvrdě narazil.

Žena (41) porodila v neděli 8. září v centru Ohnivý drak v Plasích, kde sídlí náboženská skupina Život v srdci, vedená Lukášem Stančíkem, který se nazývá Bůh Šašek. Otec dítěte, Marian P., který se k věci opakovaně veřejně vyjadřoval, a to např. prostřednictvím sociálních sítí, potvrdil, že jeho partnerce Lindě po porodu, jenž byl dle něj bezproblémový, nevyšla placenta a s dcerou byla rodička spojenou až do pondělního rána pupeční šňůrou. Její stav se zhoršoval, a tak byla přivolána záchranná služba. Ta matku v kritickém stavu i miminko odvezla do nemocnice. Tam žena v pátek 13. září zemřela.

close info Zdroj: Deník/Milan Kilián zoom_in Marian P., otec dítěte, jehož matka zemřela po domácím porodu v sektě v Plasích, žádá veřejnost o finanční příspěvek.

Brzy poté Marian P. požádal prostřednictvím sociálních sítí veřejnost o pomoc. „Evelínka je od chvíle, kdy se narodila, úplně zdravá, ale je v porodnici a jediné, co teď je překážkou k tomu, aby nám ji dali domů, je finanční situace. Nemám téměř žádné peníze a když budu pro OSPOD neschopen finančně zajistit veškerou péči pro dcerku, půjde do pěstounské péče. Moc váš prosím o pomoc, protože nemohu dopustit, aby Evelínka ztratila oba rodiče,“ napsal Marián P.. na Facebook, našel však pramálo pochopení. Lidé mu nadávali do nemakačenků, přáli, aby nikdy dceru do péče nedostal. „Pracoval jsem celý život a nepracuji pouze posledních 9 měsíců,“ hájil se v komentářích Marian P., který odmítl, že by skupina vedená Stančíkem byla sektou. Jde podle něj o skupinu přátel. Smazal více než tři sta komentářů.

Dítě již není v porodnici, ale je v pěstounské péči na přechodnou dobu. Rozhodl o tom Okresní soud Plzeň-město. „Jde o speciální předběžné opatření, na které může podat návrh pouze Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Soud je povinen rozhodnout do 24 hodin a jde pouze o nejnutnější zaopatření dítěte,“ vysvětlil místopředseda Okresního soudu Plzeň-město Jan Špalek. Upozornil, že dítě u přechodného pěstouna či pěstounky nezůstane, jde jen o opatření, aby nebylo v porodnici či ústavu, ale bylo v domácím prostředí. „Speciální předběžné opatření se vydává na dobu tří měsíců, poté je možné ho prodloužit, ale je nutné odůvodnit proč,“ dodal Špalek s tím, že dítě by se rozhodně nemělo na přechodné pěstouny navázat, jeho pobyt je proto časově limitován. O osudu holčičky rozhodne opatrovnické řízení, které se bude konat u místně příslušného soudu. Ten by měl v horizontu měsíců rozhodnout o tom, komu bude holčička svěřena. Může to být otec, jeho rodina či rodina matky, pěstouni, ale i někdo jiný.

Případem se stále zabývá policie.