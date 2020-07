Městští zastupitelé v Přešticích proto už delší dobu plánují výstavbu vodovodního řadu do těchto obcí a jak se zdá, všechno pomalu začíná vést ke zdárnému konci. Letos by totiž mohla na stole vedení města ležet projektová dokumentace ke zmíněné stavbě.

„Víme o tom, že problém s vodou v těchto obcích je velký. Nejprve zasáhl Žerovice a posléze i Skočice. V obou těchto obcích registrujeme poměrně masivní vysychání studní,“ uvedl k problému místostarosta Přeštic Marek Krivda.

Problém on sám spatřuje rovněž v tom, že v poslední době si lidé žádají o povolení ke stavbě hlubinných vrtů. „Z celkových žádostí na stavební povolení máme polovinu právě na vrty, což není zrovna ideální situace, protože právě tyto vrty mohou stav podzemních vod ještě horšit. I do je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro výstavbu vodovou, protože tím chceme omezit negativní dopady čerpání podzemních vod v této oblasti,“ podotkl místostarosta.

Nový vodovodní řad by se měl napojit na ten současný, který zásobuje Přeštice. Ten bere vodu ze sedmi vrtů z oblasti řeky Úhlavy. „Tyto vrty mají vody dostatek, ovšem nevylučujeme, že bude třeba zbudovat ještě další,“ zmínil Krivda. Jak dodal, tak podle optimistických plánů by se mohl v Žerovicích začít vodovodu budovat v horizontu dvou let, následně by přišel na řadu ten skočický. „Rozpočet žerovického vodovodu činní zhruba dvacet milionů korun, ten skočický počítá však už s pětačtyřiceti miliony. Vzhledem k takovým částkám chceme žádat o dotace,“ vyčíslil místostarosta.