Jedním z hlavním cílů vzniku zóny placeného parkování je, aby zejména rezidenti mohli vždy najít volné místo a nedocházelo k přetížení ulic. „Rozšíření zón placeného stání by mělo pomoci regulovat převis poptávky nad množstvím parkovacích stání. Dojíždějícím motoristům pak chceme nabídnout záchytná parkoviště u terminálů MHD, tak aby se mohli pohodlně veřejnou dopravou dostat do centra nebo do jiné části města,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Ve zpoplatněných zónách se nyní obsazenost v denní době pohybuje v průměru mezi 60 a 80 procenty, naproti tomu v jiných částech města dosahuje ve dne i v noci téměř 100 procent.

Na Slovanech by mělo placené stání ve směru od centra končit až u Slovanské aleje. „Po placeném parkování na Slovanech voláme už od roku 2015,“ říká místostarosta druhého plzeňského obvodu Jan Fluxa s tím, že rozšířením zón placeného stání by se měla v lokalitě situace s parkováním výrazně zlepšit.

Na území druhého městského obvodu vznikne nová zóna Slovany, vymezená ulicemi Částkova, Slovanská, Slovanská alej, Koterovská, Libušínská a železniční tratí Plzeň – České Budějovice. Rozšířit se má i dosavadní placená zóna Petrohrad na celou oblast omezenou ulicemi Slovanská, Částkova, Lobezská, Železniční. „Placená parkovací zóna na Slovanech by měla zahrnovat jak místa pro rezidenty s parkovacími kartami, tak pro ostatní řidiče, kteří si za parkování zaplatí v automatu,“ vysvětluje dále místostarosta.

V polovině tohoto roku by na Slovanech měla vzniknout také další zóna, ve které bude pro řidiče platit maximální povolená rychlost 30 kilometrů za hodinu. "Zónu s třicítkou chystáme v oblasti mezi Slovanskou třídou a řekou Radbuzou v lokalitě ulic Květná a Zahradní," dodává Fluxa.