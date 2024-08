„Vyučil jsem se v Plzeňském Prazdroji jako biochemik pro lihovarskou výrobu vína, ale vždycky mě to táhlo k pivu. Spousta mých kamarádů už později měla minipivovary, takže jsem od nich dostal spoustu dobrých rad. A vlastně to byla i motivace k získání vlastního pivovaru,“ říká Tomáš Maur.

Ten sice zůstal stále věrný vínu a pracuje jako technolog výroby ve vinařských závodech ve Starém Plzenci, ale po práci sedne do auta a jede do Kyšic.

„Dělám si všechno sám, ale zatím to stíhám. Jen když jedu pryč, třeba na dovolenou, tak zaskočí můj kamarád. Jezdím pro suroviny, vařím pivo, stáčím jej do sudů a do PET lahví, nalepuji etikety. Starám se i o penzion, který je hned vedle. Názvy piv jsem ponechal takové, jaké tu v minulosti byly, ale pivo je jiné,“ vysvětluje pivovarník.

Vaření si vyzkoušel už před lety v jiných dvou minipivovarech, takže měl jasnou představu, jak by to jeho mělo chutnat. Suroviny používá jen české, pro slad jezdí do Loun, kvasinky má nejraději plzeňské.

Začátky jeho podnikání ale nebyly zrovna jednoduché. Pivovar byl v dezolátním stavu a Tomáš Maur musel do jeho zařízení hodně investovat.

„Dost mě překvapily také provozní náklady. Když přišlo vyúčtování za energie, tak to byla brutální částka. Proto uvažuju do budoucna o solárních panelech. A ještě mě čeká na jaře jedna velká investice, a tou je velký chladící box, což budou řádově statisíce korun,“ doplňuje.

Už dnes tu ale na poměrně malém prostoru najdete krásně repasované varné a scezovací nádoby a vířivé kádě. A také spilky, což jsou nádoby, kde pivo kvasí. V další místnosti pak v ležáckých tancích zraje, aby se pak už mohlo rovnou stáčet do sudů nebo PET lahví.

Pivo ale Tomáš Maur nevaří každý den, většinou jen v pátek, v sobotu a neděli.

„Nejprve si nakombinuju poměry sladu, každé pivo má několik druhů sladu, desítka je vyrobená ze čtyř druhů, dvanáctka ze tří. Pak následuje vaření a při něm probíhá chmelení. Někde se chmelí třeba i třikrát, já chmelím nadvakrát. Uvařit jednu várku mi trvá osm hodin, pivo pak ještě týden kvasí a tři týdny by mělo ležet.“

Pro první rok si dal za cíl uvařit 300 hektolitrů piva a vypadá to, že jej ještě překročí.

„Piva vařím raději míň a dobré. Přilehlá restaurace, do které pivo dodávám, se otevřela letos v květnu a docela se to rozjelo. Snad časem budu dodávat i jinam, některá další místa už jsou v jednání.“

Dnes vaří v kyšickém Pivovaru Pod lípou čtyři druhy piv. Klasickou dvanáctku Sedlák, výčepní desetistupňové pivo Čeledín, polotmavý jedenáctistupňový ležák Mouřenín a pšeničný dvanáctistupňový Lambert.

„Sám mám nejraději pšeničné pivo. Ale rád zkouším na dovolené i tamní místní piva, takže zatímco manželka hledá hrady a zámky, já piva a pivovary,“ dodává s úsměvem Tomáš Maur.