Výbornou kvalitu a nezávadnost kohoutkové vody garantuje Vodárna Plzeň i během epidemie koronaviru. Zavedla včas řadu opatření a vylučuje, že by se koronavirus mohl dostat lidem domů pitnou vodou nebo kanalizací.

Ilustrační foto. Voda z kohoutku. | Foto: Deník / Karel Pech

Vodárna je také připravena vyrábět kvalitní vodu za předpokladu, že by nastal krizový scénář s nejhorší variantou kontaminace okolí. „V tomto případě by se nepřetržitý provoz na úpravně vody zcela uzavřel tak, že by v něm zůstali jen konkrétní pracovníci. Ti by zajišťovali obsluhu technologie výroby pitné vody bez možnosti prostor opouštět,“ uvedl ředitel vodárny Jiří Kozohorský.