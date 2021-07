V sobotu předali lidé na lobezskou služebnu městské policie nalezenou finanční hotovost a notebook

Před druhou hodinu odpoledne se na služebnu dostavil jednasedmdesátiletý nálezce bankovek v hodnotě 4200 Kč. Strážník na stálé službě ověřil přes PČR, zda hotovost není nahlášená jako ztracená či odcizená, a to s negativním výsledkem.

Po půl desáté večer se na služebnu dostavila žena, která nalezla v Dílenské ulici notebook. Ani ten na Policii ČR nebyl nahlášený, proto výše uvedené nálezy byly předány dnes na ÚMO Plzeň 3, oddělení ztrát a nálezů.

Za prodloužený víkend pomohla Tísňová linka seniorů celkem 5x

Celkem 3x vyjížděli strážníci k sedmasedmdesátileté seniorce na pomoc, když upadla ve svém bytě a bez pomoci nedokázala sama vstát. V sobotu i v úterý se to obešlo bez zranění. Bohužel, když se rozeznělo tísňové tlačítko dnes před druhou hodinou ranní a hlídka dorazila na pomoc, našla ženu sedět v obývacím pokoji s krvácivou ránou nad pravým okem. Seniorka strážníkům uvedla, že se ji zatočila hlava a upadla. Na místo byla přivolána ZZSPK, která si ženu převzala k dalšímu ošetření.

V neděli po poledni jela hlídka městské policie na pomoc šestašedesátileté ženě, které se zatočila hlava, spadla na zem a bez pomoci se nedokázala zvednout.

Dnes v noci krátce po jedné hodině jeli strážníci k devětadevadesátileté ženě, kterou nalezli sedět na podlaze v ložnici. Naštěstí stejně jako v předchozím případě se seniorce nic nestalo a na místě postačila pomocná ruka strážníků.

Užovka obojková a želva nádherná

Téměř každý den strážníci z odchytové služby vyjíždějí k zatoulaným či zraněným pejskům a kočičkám. Někdy se jim ovšem služba zpestří i záchranou plazů nebo jiných cizokrajných zvířat.

Včera před jedenáctou hodinou byli na žádost paní starostky obce Chotíkov vysláni ke třiačtyřicetileté ženě, u které se ubytoval had na zahradě pod stromem. To však značně znervózňovalo jejího čtyřnohého miláčka, a proto požádala o pomoc a vyřešení této situace. Hlídka na místě pomocí háku hada odchytla. Jednalo se užovku obojkovou, které hlídka MP našla vhodné místo v přírodě, kam byla posléze vypuštěna.

Téhož dne v 16:00 se dostavila na lochotínskou služebnu oznamovatelka s nalezenou želvou. Žena uvedla, že želvu nalezla na silnici v Gerské ulici. Přivolaná odchytová hlídka městské policie želvu nádhernou převezla do Zoologické a botanické zahrady města Plzně, pobočky AKVA – TERA Plzeň, kde o ni je náležitě postaráno.

Nalezený batoh překvapil svým obsahem

V pátek ve 14 hodin se na služebnu městské policie v Perlové ulici dostavila žena s nalezeným batohem, který zapomněl v jednom z plzeňských podniků muž, který jej navštívil. Na tom by nebylo nic zvláštního do té doby, než se strážník podíval, co je obsahem batohu. Ten byl opravdu jiný než obvykle. Krom obvyklých věcí jako je peněženka, bezdrátová sluchátka, klíče, sušenky, cigaretové náplně, obal od respirátoru a další, tento nález navíc obsahoval i střelnou zbraň včetně zásobníku se 12 ks náboji. Zbraň byla okamžitě zajištěna a provedena bezpečnostní kontrola zbraně, při níž se zjistilo, že se nábojnice nachází v komoře zbraně. O nálezu byla okamžitě informována PČR, zda uvedený nález nebyl zneužit k trestné činnosti nebo nebyl nahlášen jako ztracený či odcizený, a to s negativním výsledkem. Zbraň byla předána na obvodní oddělení policie a ostatní nález dnes na ÚMO Plzeň 3 – oddělení ztrát a nálezů.