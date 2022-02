Výpověď krajské koaliční smlouvy Piráti zpátky nevezmou. O dalším postupu ale chtějí s ODS a TOP 09 jednat. V úterý to potvrdil Pirát Rudolf Špoták a současný náměstek hejtmanky.

Piráti tak reagovali na výzvu, kterou jim minulý v pátek poslala ODS a TOP 09. „Ve vyjádření jsme uvedli, že podle nás zatím nevznikly žádné nové skutečnosti, kvůli kterým bychom měli výpověď z koaliční smlouvy brát zpátky. Dali jsme ale vědět, že jsme připraveni na jednání o nové spolupráci,“ řekl Deníku Špoták s tím, že Piráti s bývalými koaličními partnery plánují společnou schůzku. „Snažíme se najít vhodný termín, konat by se měla do konce tohoto týdne,“ upřesnil náměstek.

Na jednání pak podle něj vyrazí pirátská strana s jasnými prioritami. „Uvedeme naši vizi, jak by kraj mohl fungovat lépe a transparentněji. Rozhodování by dávalo větší smysl a vše by bylo více srozumitelné pro občany,“ sdělil Špoták.

Náměstek zároveň nevyloučil, že by Piráti v čele kraje zůstali. „Pokud se dohodneme na podmínkách, určitě nebudeme mít problém s tím, abychom o koaliční smlouvě jednali nebo ji pak podepsali,“ dodal.

Konečné rozhodnutí Pirátů bude ještě muset odsouhlasit členská základna.

V zaslaném usnesení Piráti vytýkají klubu zastupitelů ODS, TOP 09 a nezávislých starostů mj. to, že se nevyjádřili ke jmenování Romana Jurečka do představenstva Klatovské nemocnice, nedodržování dohod ohledně personálních nominací či pochybných výdajů.

„Klub zastupitelů Pirátské strany považuje za politováníhodné, že klub zastupitelů ODS a TOP 09 ve svém usnesení ze 4. února rozhodl k jednání vyzvat pouze uskupení STAN, Zelení, PRO PLZEŇ, zatímco po Pirátské straně jako de facto podmínku dalšího jednání požaduje zrušení suverénního rozhodnutí členské základny,“ stojí v prohlášení.

Piráti svým někdejším koaličním partnerům rovněž oznámili, že k dalším jednáním o spolupráci budou přistupovat jako k jednáním o nové dohodě, která umožní vyvážené a udržitelné uspořádání ve vedení kraje.

JUREČKO, KUMULACE A CHINASKI

Pirátská strana svůj odchod z vedení kraje avizovala 29. ledna. Vadilo jí, že Rada Plzeňského kraje nasadila do představenstva Klatovské nemocnice plzeňského podnikatele a místopředsedu krajské ODS Romana Jurečka, kterého Piráti označují jako kmotra.

Strana se rovněž ohradila proti kumulaci uvolněných funkcí zastupitelů ODS Trůkové a Šaška, což je dle ní v rozporu s etickým kodexem zastupitele.

Piráty pobouřil i koncert kapely Chinaski, hrazený z krajských peněz, na němž se měli jako na volebním mítinku prezentovat čelní kandidáti ODS do parlamentu.

Podle ODS a TOP 09 byla krajská koalice s Piráty a STAN úspěšná. Odchod Pirátů byl tak šok. Přesto ale Piráty minulý pátek vyzvaly, aby své rozhodnutí přehodnotili.