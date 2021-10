Zástupci koalice PIRSTAN se v Plzni sešli v sídle Pirátů, nálada je spíše rozpačitá - evidentně jsou z výsledků koalice zklamaní. Lídr koalice PIRSTAN v Plzeňském kraji Josef Bernard (STAN) je podle svých slov nemile překvapen tím, že Piráti dostali tak málo hlasů. "Je to zřejmě tím, že proti nim vedl Andrej Babiš tak tvrdou kampaň. Piráti tady v kraji ale odvedli velký kus práce," řekl Bernard. Další muž na kandidátce a náměstek hejtmanky Pavel Čížek (STAN) je překvapen tím, že vládní hnutí ANO získalo tolik hlasů. Oba s povděkem kvitují fakt, že se komunisté poprvé vůbec nedostanou do parlamentu.

Velkým překvapením na kandidátce PIRSTAN je starostka Kozolup Michaela Opltová, která získala vůbec nejvíce preferenčních hlasů a spolu s lídrem Josefem Bernardem se dostala do sněmovny. Opltová, která byla na kandidátce na pátém místě, nedávno porodila chlapečka.

"Je to totální debakl," okomentoval výsledek Pirátů lídr koalice PIRSTAN pro Plzeňský kraj Daniel Kůs. Upozornil, že Piráti přišli ve Sněmovně o 19 křesel - z 22 jim zůstaly jen tři mandáty. "S jistotou za to může Babišova protikampaň," dodal.

Atmosféra ve štábu koalice SPOLU v Plzeňském kraji je veselá. Členové netrpělivě čekají na finální výsledky. “Troufám si říci, že misi jsme splnili. Udělali jsme pro to maximum a jsme zatím velmi spokojeni a počkáme si na definitivní výsledky,” řekla Ivana Bartošová (KDU-ČSL) a dodala: “Jsem opravdu šťastná, že lidé chtějí změnu a doufám, že se ji teď podaří úspěšně nastartovat.”

“Z dosavadních výsledků mám obrovskou radost. Je to krásné. Nastane změna, která má smysl. Velkou radost mám také z toho, že po mnoha letech odejdou komunisté,” řekl v průběhu sčítání Stanislav Šec (KDU-ČSL). “Věřil jsem v to, že vyhrajeme. Myslím si, že se splnilo všechno, co jsem očekával. Jen jsem nečekal, že to bude takhle těsné,” řekl Marek Ženíšek (TOP09). “Ukazuje se, jak velkým skeptikem jsem byl. Říkal jsem, že fantastickým úspěchem by bylo, kdybychom získali 24% a my získáme více než 27%. Obrovskou radost mám také z toho, že jsme porazili hnutí jednoho muže Andreje Babiše. Děkuji všem, kteří k volbám přišli,” řekl pro Deník Rudolf Salvetr (ODS).