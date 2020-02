„Odcházím po vzájemné domluvě. S vedením divadla jsme měli odlišné názory na směřování souboru. Opouštím divadlo v dobrém s tím, že v nějaké rozvolněnější podobě bude má spolupráce s plzeňským divadlem pokračovat,“ uvedl.

Pilař odchází na konci této sezony. Má před sebou ještě režii Monteverdiho opery Korunovace Poppey, která má premiéru na scéně Velkého divadla 18. dubna. A rozloučí se 26. června v lochotínském amfiteátru při Noci s operou, což je v rámci České republiky ojedinělý projekt, který nabízí velkolepou operní show pod širým nebem. U jeho zrodu před šesti lety Tomáš Ondřej Pilař stál a všech předchozích pět ročníků režíroval. Na pódiu vždy uvedl několik stovek účinkujících. „Letos to bude Verdiho Macbetha a plánuji, že bude ještě velkolepější, než předchozí Noci s operou. Bude to mé poděkování plzeňským divákům i plzeňskému divadlu,“ říká.

Na místo šéfa operního souboru nastoupil před šesti lety, bylo mu tehdy čtyřiadvacet let. „Šesti let, po která jsem mohl pracovat v Plzni, si nesmírně vážím. Bylo to pro mě důležité období. Obohatilo mně jako člověka i umělce. Prožil jsem ho hodně intenzivně a věřím, že soubor, který opouštím, má skvělou kondici,“ říká.

Co bude za půl roku dělat, zatím neví. Když na svém facebooku zveřejnil rozhodnutí opustit Plzeň, hned ten samý den mu přišlo několik konkrétních nabídek i na mezinárodní úrovni. „Zatím jsem na nic nekývl. Chci si nechat čas a své další kroky pořádně promyslet,“ říká.

Ředitel DJKT Martin Otava poznamenává, že věc je čerstvá. „Budu muset vybrat no-vou vůdčí osobnost opery, řádné fungování souboru bu-de až do nástupu nového šéfa zajištěno,“ poznamenal Otava. Dodal, že přestože už nebude profesní kariéra Tomáše Pilaře tak úzce spjata s DJKT, bude v Plzni působit jako externí režisér.

Pilař v Plzni režíroval např. opery Nabucco, Evžen Oněgin, Jakub Jan Ryba a mnoho dalších. Působí i jako scénograf a designer světel. V těchto profesích byl členem inscenačních týmů, které v Plzni nastudovaly např. balety Chaplin či Korzár. Hostoval jako operní režisér či scénograf na řadě domácích i zahraničních scén.