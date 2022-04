Ten hospodářsky oživil celý kraj včetně pivovaru, který byl díky němu nově vystavěn. Mohlo by se zdát, že plaský pivovar byl zachráněn, ale není to tak docela pravda. Na konci 19. století se sice zásadně proměňuje jeho podoba, pivovar se stává jedním z největších v okolí s výstavem téměř 33 000 hektolitrů. „Přesto byl koncem roku 1966 komunisty uzavřen a zrušen. Prostory získala Jednota, která tu měla velkoobchodní sklad. Z druhé části objektu vznikla továrna na výrobu limonád. Poté ho odkoupilo Národní technické muzeum v Praze,“ vypráví majitel Knížecího pivovaru v Plasích Petr Neuman.

Otevření pivovaru a obnovení tradice vaření piva v Plasích se uskutečnilo po 50 letech, proběhlo v srpnu roku 2015.

V pivovaru se dnes zároveň nachází pivovarský šenk s restaurací. Celý interiér pivovaru a restaurace se nese v secesním stylu. Kapacita restaurace je 120 míst, přes léto se pak rozrůstá díky letní terase až na 300 míst. Kuchyně nabízí především grilované speciality, jelikož dominantou restaurace je obří otevřený gril. „Když jsem byl malý, chodil jsem často dědovi pro pivo. Děda mi o historii pivovaru v Plasích mnohokrát vyprávěl. Říkal jsem mu, ať se nebojí, že jednou tu pivovar zase bude stát, že si ho tu otevřu. Nevěřil mi. V roce 2012 jsem jel za ředitelem Národního technického muzea do Prahy, který mi prostory následně pronajal. A v roce 2015 jsme pivovar otevřeli. Dnes tu máme 15 druhů piv – šest druhů vaříme celoročně a ostatní jsou sezónní,“ dodává Neuman s tím, že prostory pivovaru plánuje zvětšovat.

„Zatím nemáme kapacity na to, abychom dodávali pivo i do restaurací. Ale zásobujeme plaskou zoo, přilehlou restauraci a Kulturní dům Šeříkova v Plzni, který mám v pronájmu a který jsem nechal celý zrekonstruovat. Hospoda, co tam byla, byla totiž v katastrofálním stavu. Udělali jsme z ní plnohodnotnou restauraci s kuchyní. Také jsme se dohodli s řetězcem Albert, kam dnes dodáváme pivo. Proto potřebuji navýšit kapacitu pivovaru, plánujeme ji zdvojnásobit. Budeme kupovat novou varnu a nové tanky, čeká nás ještě hodně práce,“ uvádí dále majitel.

„V korunovačním sále u zoo jsme měli dříve i svatby. Rozhodli jsme se ale, že ho v sezóně necháme přístupný lidem na občerstvení. Mimo sezónu může být ale svatebčany nadále využívaný,“ dodává Neuman.