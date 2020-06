V prvních měsících života stráví mláďata šimpanzů většinu času u matky, Caila už se od ní odváží poodejít několik metrů, řekla dnes ČTK ošetřovatelka primátů Monika Nováková. Při procházce ve venkovním výběhu se vozí na matčiných zádech.

V ČR jsou úspěšné odchovy mláďat šimpanzů velice vzácné, plzeňské zoo se to podařilo po 17 letech; tehdejší samice Bamia dnes žije ve Francii a už je sama matkou. Ve volné přírodě šimpanzi pomalu vymírají kvůli zemědělské činnosti, těžbě dřeva, odlesňovaní a ilegálnímu obchodu se zvířaty. Proto jsou zařazeni do Evropského záchovného programu EEP.

"Caila udělala už první krůčky. Prořezaly se jí první zoubky, díky kterým poznává nové chutě ožužláváním ovoce a zeleniny," uvedla Nováková.

Mládě je na matce v prvních pěti letech zcela závislé. "Caila se už naučila základní sociální návyky ve skupině a umí se dorozumět šimpanzí řečí, například při hře s matkou Zedonjou (šestadvacetiletou, která dosud mládě neměla) nebo při příchodu otce - (sedmadvacetiletého) Baska," řekla Nováková.

Tlupa díky Caile pookřála. Zedonjina o sedm let starší sestra Zizwa při porodu pomáhala, samec a další dvě samice byly přítomny. Zizwa se poslední týdny podílí na péči o mládě a hýčká ho stejně jako matka. "U šimpanzů tomu říkáme tetičkovské chování," uvedla. Šimpanzí tlupa měla na přirozený odchov mláděte klid také díky uzavření vnitřních pavilonů zoo v době koronavirové pandemie.

Caila, což přeneseně z afrických jazyků znamená čistá nebo přírodní, se narodila 1. ledna a byla tak i prvním mládětem narozeným v zoo v roce 2020. Šimpanze chová plzeňská zahrada od roku 1964. První mládě Alan se narodilo v roce 1978, ale nedožilo se ani dvou let. Jediným úspěšně odchovaným a odrostlým mládětem je tak Bamia. Šimpanzi se mohou dožít v lidské péči věku až kolem 50 let. V Plzni zatím dosáhla nejvyššího věku 40 let Baskova první partnerka Zwart.

Tento týden už se všechny prostory zoo znovu otevřely návštěvníkům, kteří musí udržovat dvoumetrové rozestupy a ve vnitřních prostorách nosit roušky, což platí i pro expozici Akva Tera v centru města. Návštěvníkům se otevřel také přilehlý DinoPark s desítkami modelů druhohorních zvířat, z nichž některé jsou pohyblivé a ozvučené.

Mláďata odchovávají kromě šimpanzů v plzeňské zoo také například vlci hřivnatí nebo přeštická prasata na statku Lüftnerka. "Za pozornost ve venkovních expozicích stojí klokani, plameňáci, zebry nebo mistři zvuků giboni bělolící. Za teplých dnů mohou návštěvníci vyhlížet ve venkovním rybníku plavajícího a užívajícího si nosorožce indického Baabua," řekl mluvčí zoo Martin Vobruba.