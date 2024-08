Zhruba čtyřměsíční pejsek se našel v polovině července v ulici Na Roudné. „Jsem přesvědčen o tom, že je z množírny. Museli jsme ho odblešit, odčervit a podobně, nebyl právě v dobrém stavu. Bocelli nevidí a myslíme si, že i špatně slyší, ale jinak je teď po zdravotní stránce v pořádku,“ řekl Deníku zástupce vedoucího Útulku pro zvířata v nouzi Plzeň Stanislav Šůs s tím, že rasu není možné specifikovat.

Útulek teď hledá štěňátku nového pána či paní. „Ideální by byl někdo, kdo má dům se zahradou. Tam by ho provedl, nechal proběhnout, on by si vše načichal, a pak už by pro něj nebylo problémem se tam pohybovat, samozřejmě pokud mu tam nedají nějakou překážku,“ vysvětlil Šůs.

Vážní zájemci mohou zařízení kontaktovat na telefonním čísle 724 317 314 od 7 do 19 hodin. Útulek požaduje alespoň tři společné vycházky, aby si nový pán či paní se štěnětem na sebe zvykli. Pokud bude vše v pořádku, je možné osvojení.