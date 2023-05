Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Na výběr budou mít posluchači básně plzeňských básníků Josefa Hrubého, Miroslava Holuba, Tomáš Kůse, skladby Karla Gotta, Jiřího Suchého i autentické hlasy Miroslava Horníčka nebo Josefa Skupy či skladbu připomínající téma osvobození Plzně. Vzhledem k blízkosti Štruncových sadů nemůže chybět ani oslavný chorál FC Viktoria Plzeň.

Verše plzeňských básníků načetl známý herec Martin Stránský. „Jsem rád, že jsem byl osloven a mohl jsem se na tom podílet. Je to dobrý nápad, přichystat místo, kde se můžeš v tom dnešním shonu zastavit a jen poslouchat. Navíc tam jsou i verše mého oblíbeného autora. Je to Roman Kníže. Pamatuju si ho z divadelní operety, kde jsme se potkávali jako kolegové. Byl to báječný človíček,“ svěřuje se Martin Stránský.

První plzeňský Poesiomat najdete v Mlýnské strouze u prvního odpočinkového zálivu naproti jezírku. Město Plzeň jej získalo zatím na 5 let a zaplatí za něj včetně jeho vybavení básněmi a zvukovými ukázkami 200 tisíc korun.