„Pracovní skupina má třináct členů a jejím cílem je navrhnout, jak řešit stav tohoto významného a veřejností oblíbeného kulturního objektu,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury Eliška Bartáková.

Kromě ní jsou v komisi ještě technický náměstek primátora Pavel Bosák, ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin Otava, jednatel společnosti Měšťanská beseda Plzeň Ivan Jáchim, ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová, ředitel Divadla pod lampou Petr Choura, historik architektury a místopředseda spolku Pěstuj prostor Petr Klíma, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká a její zástupkyně Stanislava Maronová, ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová, vedoucí odboru památkové péče magistrátu Karel Zoch, vedoucí odboru kultury magistrátu Květuše Sokolová a Petr Kukla – jednatel společnosti Junesta a zakládající člen Asociace hudebního průmyslu České republiky.

Pracovní skupina se sejde už v lednu příštího roku a první výstupy by mohly být k dispozici v průběhu prvního kvartálu. Jednoznačným cílem je záchrana kulturní památky a nalezení jejího smysluplného využití. Bez ohledu na to, zda se podaří najít peníze na spolufinancování z národních nebo evropských zdrojů, se začne připravovat projekt sanace a restaurování velkého sálu. Ten by mohl možná v budoucnu sloužit například pro koncerty Plzeňské filharmonie.

„Bylo by skvělé, kdyby právě Peklo bylo zrekonstruováno na míru Plzeňské filharmonii. Měli bychom konečně vlastní zázemí s trvalým sídlem a pěkným akustickým koncertním sálem. A Plzeňanům by se vrátila možnost navštěvovat koncerty v místě, na které byli po dlouhá léta zvyklí,“ říká Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie.

Výsledky práce pracovní skupiny pak budou rozhodující pro souběžně připravovaný projekt na rekonstrukci zbývající modernější části Pekla, který by měl už být uzpůsobený konkrétnímu využití celé stavby.

Bývalý Dělnický dům Peklo je dnes zapsanou nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek. V listopadu 2020 schválilo Zastupitelstvo města Plzně záměr objekt prodat, což se následně nezdařilo. Kulturní dům přitom patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Stavební vývoj areálu je rozmanitý. Počátek stavby se datuje do roku 1894, Velký sál v neorenesančním slohu se přistavěl v letech 1905 až 1907. V místě terénního zlomu komplex obsahuje dvě podzemní podlaží – budova s restaurací a klubová část vznikla v roce 1938, hlavní schodišťová hala, schodiště pro velký sál a sociální zařízení byla postavena v roce 1957. Poslední etapou byla přístavba zázemí za velkým sálem z roku 1967. Celý komplex budov (Pobřežní 10 a 12) vytváří uliční frontu směrem do Pobřežní ulice a navazuje na Fischerovu vilu. Zadní část komplexu, orientovaná do Jízdecké – Tyršovy ulice, má spíše průmyslový charakter s celou řadou zásobovacích ramp. V roce 2018 byl kulturní dům uzavřen kvůli špatnému stavu stropu ve velkém sále a v nevyhovujícím technickém stavu jsou i ostatní prostory. V objektu kulturního domu Peklo je nyní pro veřejnost otevřeno pouze Muzeum Patton Memorial Pilsen.