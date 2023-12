Stovky projektů zafinancuje město Plzeň ze svého rozpočtu v příštím roce. Půjde o velké a dlouho očekávané akce i o menší, které zkvalitní život lidí. Mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské třídě, stavba parkovacího domu Světovar, rekonstrukce Pekla, stavba tribuny Atletického stadionu ve Skvrňanech i haly pro míčové sporty na Borských polích, rekonstrukce DEPO2015 nebo příprava vývařovny pro městský ústav sociálních služeb.

Jednou z nejvýznamnějších staveb bude rozšíření okružní křižovatky u Makra. | Foto: Deník/Pavel Bouda

„Máme připravenou stovku skvělých projektů, které zlepší a zpříjemní život v Plzni. Slíbili jsme, že nebudeme stavět ‚pomníky‘ za miliardy korun, ale že budeme investovat do projektů, které Plzeňané pocítí v každodenním životě. Prioritou pro nás jsou infrastrukturní projekty, ale i opravy a záchrana památek a historicky hodnotných staveb, investice do sportovní infrastruktury a sportu nebo kultury. Mám velkou radost i z takových věcí, jako je třeba městský holubník, protože nás stojí málo peněz, ale dokážeme díky němu šetrnou cestou regulovat holubí populaci, a chránit tak památky v našem městě,“ říká primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Za necelý rok začne dlouho očekávaná rekonstrukce Dělnického domu Peklo, které čeká kompletní rekonstrukce objektu společenského sálu a jeho zázemí tak, aby bylo možné sál opět využívat. V DEPO2015 začne rekonstrukce střechy, výměna oken, dveří i obnova fasády objektu s kavárnou a výstavními prostory. „Dále zahájíme kompletní rekonstrukci Klatovské 19, u níž se snažíme zajistit financování pomocí dvou dotačních titulů. Vybudujeme tam moderní interaktivní expozici a zázemí pro muzeum generála Pattona a zpřístupníme unikátní Loosovy interiéry,“ popisuje další projekty technický náměstek Pavel Bosák s tím, že město chce pokračovat i s výstavbou patrových parkovišť. „Například u Atomu na Lochotíně postavíme třípodlažní objekt, čímž vzroste počet stávajících míst o 100 procent. Začne i projektová příprava dvou patrových parkovišť v Hodonínské a Kaznějovské ulici,“ dodává Bosák.

Kulturní dům Peklo v Plzni, stav v únoru 2023:

V plánu je v roce 2024 také demolice objektu a příprava území pro nový bytový dům v lokalitě Sladová, příprava výstavby v lokalitě Domažlická/Vejprnická a nového bytového domu v Křimicích. Město také počítá s přípravou revitalizace prostoru u hlavního vlakového nádraží i v okolí křižovatky ulic Americká–Sirková, s přípravou revitalizace náměstí Republiky, Anglického nábřeží i centrálního nábřeží Mže.

Z rozpočtu města pak půjde na zajištění veřejné dopravy na úhradu ztráty PMDP 1,381 miliardy korun, což je o cca 6 procent více než letos. Město pro příští rok počítá se dvěma zásadními opravami tramvajových tratí, kromě dokončení obnovy trati na Koterovské třídě připravuje ještě rekonstrukci úseku náměstí Republiky – Zbrojnická. Co se týká komunikací, zrekonstruována bude například silnice Tyršův most – Výsluní, završí se rekonstrukce ulic Bendova a Červenohrádecká, zahájí se práce na zobousměrnění průjezdu z Kotkovy do Korandovy ulice na Husově náměstí. Jednou z nejvýznamnějších staveb pak bude rozšíření okružní křižovatky u Makra, na níž se bude podílet město Plzeň spolu s Plzeňským krajem a ŘSD ČR. Práce na ní by měly začít už v druhé polovině příštího roku.

V rozpočtu jsou i významné projekty, které pomohou zlepšit plzeňskou cykloinfrastrukturu.

„Chceme dokončit zbylý úsek cyklostezky Luční–Bolevec, postavit cyklostezku v úseku Radobyčice–Útušice, společně s Plzeňským krajem vybudujeme příští rok cyklostezku po bývalé železniční trati z Doubravky až do Chrástu. V rozpočtu jsou připraveny i peníze na kofinancování projektů, kde se ucházíme o dotační podporu, a to je nové využití Faltusova mostu jako přemostění pro pěší a cyklisty přes výpadovku na Karlovy Vary nebo cyklostezka z Malesic na Město Touškov,“ přibližuje některé dopravní projekty náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Dodal, že peníze má přichystané i na další cyklostojany i cykloboxy v ulicích a v rozpočtu jsou i peníze na rozjezd nové služby sdílených kol ve městě.

Před Západočeským muzeem se chystá oprava fontány a revitalizovat se bude vegetační pás v sadech Pětatřicátníků. „Do rozpočtu jsme dali i rekonstrukce dvou hasičsko-rekreačních nádrží v Červeném Hrádku a v Malesicích a vybudování nového stánku se zázemím na břehu Boleváku,“ doplňuje Tolar.

Zkrátka nepřijdou ani městští strážníci. Čeká je vylepšení zázemí i podmínek pro práci městské policie.

„Z větších investic nás čeká například rekonstrukce služebny strážníků v Sokolovské ulici na Lochotíně a modernizace dispečerského pracoviště operačního oddělení Městské policie Plzeň, chystáme i obměny vozidel pro výjezdy i běžný výkon služby, podpoříme finančně hasiče, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu, bez nichž se neobejdeme,“ říká radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer.

Plzeň také zajistí nástavbu 21. základní školy, zrekonstruuje školní jídelnu 31. základní školy a připraví projekt nové multifunkční sportovní haly a dvou učeben při 33. základní škole, kde je v plánu i druhá etapa rekonstrukce bazénu.

Co se týče sportu, město navýší dotační program na podporu oprav a rekonstrukcí sportovišť u základních škol. V roce 2024 vzniknou v Plzni tři nové mládežnické akademie na podporu sportu, a to basketbalová, volejbalová a akademie zimních sportů. Podpořeno bude mistrovství světa v orientačním běhu juniorů, které se uskuteční v Plzni, pro základní školy se chystá pohár všestrannosti a další.

Plzeň podpoří v letech 2024–2027 formou čtyřletých grantů také mnoho kulturních projektů a organizací, mimo jiné Divadlo Dialog, kulturní scéna Moving Station, festival Bonjour Plzeň, multižánrový festival Na ulici nebo filmový festival Finále Plzeň

Do dvou let by také v Plzni měly zaniknout všechny herny a kasina, novou vyhlášku na hazard schválili zastupitelé. Z území krajské metropole by tak měla všechna tato zařízení, jichž je aktuálně 38, zmizet nejpozději do konce roku 2025.

„Hazard likviduje nejen jedince, ale často celé rodiny i s dětmi. Proto jsem přesvědčen, že jako město musíme jít příkladem a udělat pro omezení hazardu maximum, a to navzdory příjmům do městské kasy,“ říká primátor Zarzycký s tím, že regulace prostřednictvím zákonné úpravy narazila na své limity a bez dalšího zpřísnění regulace na úrovni městské samosprávy se situace nezlepší.