Zatímco před dvěma lety zaplatili zákazníci u Malinové za kilo cukroví zhruba 500 až 600 korun, se současnými náklady by jen jeho výrobní cena činila 1800 korun za kilogram. „A to je neprodejné,“ dodává Karel Heis. Pekaře momentálně trápí nejen rapidní zdražení energií, ale také cukru, tuků, mouky nebo vajec. Někteří už proto omezují výrobu.

Menší množství vánočního cukroví kvůli tomu upeče plzeňská cukrárna a pekárna U Marka. „Kromě základních surovin se zvedly o padesát procent i ceny marmelád, čokolády nebo sušeného ovoce. To vše při výrobě používáme. Zachováme tradičně padesát druhů, ať je nabídka pestrá. Jen napečeme o dvacet procent méně kusů,“ řekla Deníku provozovatelka cukrárny Vlasta Václavíková. Kolekce cukroví zdražili o 22 procent, tři čtvrtě kila vánočního mlsání vyjde na 790 korun. Aby Václavíková ušetřila, hledá nové zdroje surovin. „Laciněji vyjde tuk z Belgie, který je i tak kvalitní. Situace na trhu je složitá. Vždy jsme dávali přednost českým dodavatelům. Po ověření, že zahraniční ingredience jsou kvalitní, nezbývá než obrátit se na ně,“ vysvětlila.

Herci z plzeňského Divadla Alfa sklízeli úspěchy na turné v Japonsku

Stříbrské pekařství Kuri v minulých letech vánoční cukroví odkupovalo od místních cukrářů, to pak dále přeprodávalo svým zákazníkům. Letos poprvé kvůli zdražování odběr cukroví neplánuje. „Dříve jsme se vždy domluvili buď s někým, kdo cukroví napekl doma, nebo s provozovatelem menší cukrárny. Ti nám pečivo prodali za nízkou cenu, my si přidali marži a prodali zákazníkům. Naše pekárna totiž nemá výrobní kapacity, aby si cukroví pekla sama. Letos jsme se shodli, že by cukroví kvůli vysokým cenám stejně nikdo nekoupil,“ zdůvodnil Kuric.

Plzeňanka Irena Lišková každoročně peče pro rodinu, svému okolí cukroví i prodává. Letos váhá. „Často jsem napekla i přes třicet kilogramů. Letos bych musela výrazně zdražit. Loni jsem cukroví prodávala za 450 korun za kilo a už to bylo celkem na hraně. Letos bych ceny zvedla asi tak na 600 korun. Raději se známých zeptám, jestli ho vůbec budou chtít. Za takhle draho mě to pečení ani nebaví,“ poznamenala Lišková. Místo deseti druhů letos připraví pro čtyřčlennou rodinu pouze perníčky a linecké Denisa Maňhalová z Plzně. „Na vánoční stůl napečeme pak už jen vánočku a štolu. Musí se šetřit,“ potvrdila.

Řidič nezajistil autobus, a ten mu ujel, zastavila ho zeď u železničních kolejí

Podle Karla Heise začíná být situace v oboru neúnosná. „Máme pece na plyn a ten, jak je známo, zdražil ne o desítky procent, ale hned několikanásobně. I přesto, že jsou ceny zafixované, může je dodavatel jednostranně navýšit. Pokud s tím pekárna nesouhlasí, může smlouvu vypovědět. Jiný dodavatel energie ji ale s vámi v dnešní době neuzavře,“ popisuje ředitel. Proto výrobky, které pro firmu přestaly být rentabilní, Malinová postupně vyřazuje. Týká se to hlavně sladkého pečiva. Dalším důvodem je nízká poptávka. „Snažíme se šetřit a optimalizovat výrobu. Něco zdražujeme, abychom byli alespoň na nule. Kdybychom však měli zdražování promítnout do cen, tak by to zákazníci nezaplatili. Nyní je doba už opravdu o tom, jak dlouho to vydržíme,“ uzavřel Heis.