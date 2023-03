S přibližujícím se večerem klesají teploty pod nulu. Vojáci ze strakonické jednotky aktivní zálohy, která cvičí ve vojenském prostoru, na sebe navlékají další vrstvy oblečení. Výjimkou je svobodník Pavel Kaas z Plzeňska, který jen vyměnil letní nátělník za zimní. Je to totiž jeden z nejotužilejších strakonických záložáků.

Pavel Kaas, 53 let, žije ve městě Kralovice (okres Plzeň-sever), má dvě dospělé děti. Mezi jeho koníčky patří turistika a posilovna. Dříve se věnoval i aktivně myslivosti, kynologii, sportovnímu parašutismu a dělal karate.

Kaas pracuje v civilu jako překladatel na volné noze. Hlavním pracovním jazykem, který tvoří 70 až 80 procent objemu jeho práce, je angličtina. Překládá ovšem i z němčiny a francouzštiny, hovoří také rusky. Nejvíce jej baví překládat dobrodružné romány. „Je to hezká práce. Člověk si čte a je za to navíc placený,“ řekl s nadsázkou Kaas.

Jako překladatel na volné noze pracuje od roku 1996. Denně profesi věnuje až 12 hodin. Jak sám přiznává, někdy je to psychicky vyčerpávající. „Ráno brzo vstávám – v létě ve čtyři hodiny, v zimě v půl páté. Jdu si zaběhat nebo zacvičit do posilovny a v osm hodin začínám pracovat. Překládám kolikrát i do devíti hodin večer,“ popsal svůj denní režim.

Nejvíce si odpočine o víkendu, když sbalí batoh a vyrazí na výšlap do lesa. „Moje úchylka je taková, že musím být v lese již za svítání, abych si to opravdu užil. Nakazil jsem tím už i přítelkyni,“ prozradil muž z Plzeňska. „Abych si vyčistil hlavu, potřebuji v lese něco ujít. Někdy ujdeme dvacet, někdy třicet kilometrů, podle toho, jak se nám chce nebo jak si naplánujeme trasu. Líbí se mi všude tam, kde jsou kopce a les,“ doplnil s tím, že mezi jeho oblíbená místa patří lokality severního Plzeňska.

Sám v lese klidně přespí jen pod širákem. „Pod sebe dám igelit a karimatku, když je chladněji, použiji spacák. Stan určitě nestavím a přístřešek jen když je hodně nepříznivé počasí. Mám to rád takzvaně na pankáče,“ podotknul s úsměvem. Nad otázku, jestli mu není zima, se jen zasměje: „Vím o sobě, že termoregulaci mám trochu odlišnou než jiní lidé. V minulém životě jsem asi musel být tuleň.“

Zkušenosti z lesa využije i v aktivní záloze, ve které slouží od roku 2019, od svých 49 let. „Jaký mladý jsem se vojně vyhnul. Ještě na vysoké škole jsem se stal otcem dvou dětí, potřeboval jsem tedy rychle nastoupit do práce,“ přiznal, že byl držitelem modré knížky. „Celý život mě to pak mrzelo. Proto jsem se také přihlásil do aktivní zálohy. Lituji jen toho, že jsem se dlouho rozhoupával a nerozhodl se dříve,“ potvrdil svobodník Kaas.

V jeho rozhodování mu pomohla i akce nazvaná Vojákem na zkoušku, kterou organizuje strakonický 25. protiletadlový raketový pluk a při které si zájemci mohou vyzkoušet, co obnáší služba vojáků. „Samotná akce i zdejší kolektiv se mi natolik zalíbily, že jsem byl rozhodnutý sloužit u strakonické jednotky aktivní zálohy,“ doplnil.

Službu v aktivní záloze bere zodpovědně, za celou dobu chyběl jen na jednom cvičení, když měl covid-19. Patří mezi vojáky, kteří byli v uplynulých měsících v důsledku nárůstu nelegální migrace nasazeni při dočasném znovuzavedení ochrany na česko-slovenské státní hranici. „Působili jsme ve společných hlídkách s příslušníky Policie ČR. Byla to cenná zkušenost, klidně bych se přihlásil znovu,“ řekl s tím, že rodina i blízcí mu podle jeho slov fandí.

