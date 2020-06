Na kolech je čekal již tradiční, přesto vždy obtížný úkol, dorazit až na klubovou chatu v Srní na Šumavě. Přesně hrozivých 107 kilometrů – převážně do kopce.

Drtivou většinu jezdců tvoří bývalí letenští fotbalisté sdružení ve staré gardě. Nejstarším účastníkem byl Jirka Čížek, který před pár dny oslavil sedmdesátiny. Čížků bylo v pelotonu vůbec dost, bývalého fotbalistu a trenéra doprovodili dva synové a 14letý vnuk.

Jen dva borci absolvovali všechny ročníky tradičního letenského 'rituálu' - Bohouš Brejcha a Martin Klička, oba nadšení amatérští cyklisté.

„No, občas se jedu projet,“ skromně podotýká Bohouš Brejcha, jeden z trénovanějších účastníků. „Ale dorazit až na Srní je rok od roku náročnější,“ připomíná šlachovitý chlapík.

Do Klatov se jede pohromadě, v motorestu za městem čekal všechny oběd. „Tam to bývá jeden z nejtěžších okamžiků. Člověk se příjemně rozsedí a pak vyrazí hned do kopce přes Mochtín,“ předává zkušenosti Brejcha. Další těžké chvilky pak zkušený jezdec očekával při táhlém stoupání před Čeňkovou pilou, očistcem je pak závěrečné stoupání do Srní.

„I proto obdivuju kluky, kteří sednou na kolo jednou ročně a stejně to dají,“ dodává 57letý sportovec.

Do této skupiny patří Luděk Ollari, jeden z organizátorů a věrných účastníků brutální akce. „Kolo jsem celý rok neviděl, až před měsícem jsem ho oprášil a byl se dvakrát projet,“ přiznal, ale pátečního maratónu se nelekal. „Nejlepší dorazí do cíle kolem třetí čtvrté odpoledne, já holt dorazím až večer. Vím, že některé kopce prostě vyjdu,“ nedělal si hlavu z celodenní štreky.

Do cíle nakonec dorazili všichni v pořádku, na chatě se sešli něco po čtvrté odpoledne. Možná je motivovala i hořká odměna, která v cíli čekala. Už dopředu totiž dovezli organizátoři na klubovou chatu kromě bagáže i tři sudy piva. To ocenili všichni. "Někteří sice po dojezdu tvrdili, že příští rok už nepojedou, ale když si dali pivko, tak změnili názor," směje se Brejcha.

Pro letenské nadšence není cyklistická Tour de Srní jedinou akcí v roce. Na Nový rok se scházejí na tradiční fotbálek. Na konci zimy pořádají letenský bál, následuje turnaj v ping pongu, posezení staré gardy s muzikou, tenisový turnaj, rybářské závody, jede se na vodu a v závěru roku pak čeká všestranné sportsmany oddílový turnaj v malém fotbale.